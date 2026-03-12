One Piece 2, come finisce la serie di Netflix: il significato del finale e cosa rivela sulla terza stagione La seconda stagione dell’amatissima serie live-action regala un finale pieno di soprese e colpi di scena che preparano il terreno per l’atteso One Piece 3.

Tre anni di attesa, otto episodi e una ciurma di pirati finalmente in alto mare. La seconda stagione del live-action di One Piece è arrivata su Netflix il 10 marzo 2026, e ha già conquistato sia i fan di vecchia data che i nuovi spettatori con la stessa forza trascinante della prima. One Piece: Verso la Rotta Maggiore porta Monkey D. Luffy e i suoi compagni attraverso cinque archi narrativi distinti: Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden e, in chiusura, Drum Island. Ed è proprio sull’isola eternamente innevata di Drum che si gioca l’ultima mossa di questa stagione, un finale che prepara il terreno per una terza stagione già confermata: ecco cosa accade nel finale e il significato.

One Piece: Verso la Rotta Maggiore, il significato del finale

Nell’ultimo episodio di One Piece 2, il tiranno Wapol, ex sovrano del Drum Kingdom, torna con un esercito potenziato. La ciurma di Cappello di Paglia si divide per fronteggiare le diverse minacce contemporaneamente e il momento decisivo arriva quando Luffy, con l’aiuto di Sanji che gli fa da trampolino, scaraventa Wapol fuori dal castello con un calcio definitivo, liberando per sempre il Drum Kingdom dalla sua tirannia. A seguire, Luffy invita Chopper a unirsi alla ciurma come medico di bordo, e l’addio tra Chopper e la dottoressa Kureha è uno dei momenti più toccanti di tutta la stagione.

Gli ultimi minuti rivelano finalmente il volto del vero antagonista della prossima stagione: il misterioso Mr. 0, capo dell’organizzazione Baroque Works, è Crocodile, ex pirata e membro della Flotta dei Sette interpretato da un minaccioso Joe Manganiello. La sua presenza ad Alabasta è un segreto che non può permettersi di far trapelare. Altrettanto importante è la rivelazione della dottoressa Kureha sul vero nome del Re dei Pirati: non "Gold Roger", ma "Gol D. Roger", con quella misteriosa iniziale legata a un’antica eredità: chi la porta nel nome discende da un clan considerato il nemico naturale degli dei, una condizione che riguarda dunque Roger, Luffy, Dragon e Garp: tutti portatori di quella lettera.

Finale One Piece 2, cosa rivela sulla terza stagione

Alla fine della seconda stagione di One Piece, la Going Merry salpa verso Alabasta con una ciurma allargata: oltre ai cinque Cappello di Paglia storici ora ci sono Chopper, come medico ufficiale, e la principessa Nefertari Vivi. La terza stagione, infatti, sarà dedicata proprio al regno desertico di Alabasta, dove Baroque Works ha messo radici e sta alimentando una ribellione contro la famiglia reale. Nella prossima stagione potremmo dunque aspettarci il combattimento tra Luffy e Crocodile. Quest’ultimo punterà alla caduta di Alabasta e ancor peggio, tenterà di impossessarsi del One Piece. Un’altra stagione tutta da scoprire.

