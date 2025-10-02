Omicidio Resinovich, Sterpin si sfoga in Tv: “Visintin fa il vedovo sofferente, ma…”, l’ipotesi choc sul killer di Liliana L’ex amante attacca duramente il marito di Liliana per i suoi comportamenti e affonda il colpo sul delitto “Lui sa benissimo chi è stato”: le sue dichiarazioni

Il caso Liliana Resinovich continua a fare discutere e ad alimentare il dibattito tra le parti. Dopo la riapertura delle indagini, infatti, Sebastiano Visintin rimane l’unico indagato; il marito della donna è stato attaccato duramente dall’ex amante Claudio Sterpin, che ha risposto alle accuse e lanciato una clamorosa ipotesi sul delitto. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Caso Liliana Resinovich: Claudio Sterpin contro Sebastiano Visintin

La scorsa settimana Sebastiano Visintin è tornato alla carica contro Claudio Sterpin, lamentandosi a Dentro la Notizia dell’ex amante di Liliana Resinovich per essere uscito allo scoperto in un momento così delicato rivelando la sua relazione con la moglie. Il caso della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta 21 giorni dopo in due sacchi dell’immondizia è però ancora avvolto nel mistero e, almeno per il momento, Visintin rimane l’unico indagato. Proprio a Dentro la Notizia ieri Claudio Sterpin ha deciso di replicare alle accuse del marito di Liliana Resinovich, criticando apertamente i suoi comportamenti dopo la morte della moglie. "Sono convintissimo che lui continua a recitare un ruolo che non gli compete ormai più" ha dichiarato Sterpin a Gianluigi Nuzzi facendo riferimento al ‘vittimismo’ e al presunto dolore di Visintin, emerso (a suo avviso) solo successivamente: "Ora recita il ruolo di vedovo sofferente ma all’inizio se ne fregava altamente di Liliana, basta vedere come si è comportato (…) Io vorrei che qualcuno si prendesse la briga di rivedere il suo modo di fare, comportamenti, parole, tutto, nei momenti immediatamente seguenti alla scomparsa di Liliana"

L’ipotesi sul colpevole dell’omicidio di Liliana: cosa ha detto

Claudio Sterpin, 83 anni, ha poi affondato il colpo contro Sebastiano Visintin ipotizzando un clamoroso retroscena sul colpevole dell’omicidio di Liliana Resinovich. "Non credo l’artefice sia stato Sebastiano, non credo sia stato lui ad ucciderla" ha spiegato Sterpin, aggiungendo: "Ma lui sa benissimo chi è stato (…) Lui sa tutto, compreso il posto dove è stato tenuto il corpo di Liliana e chi l’ha portata". Secondo l’ex amante di Liliana (che non ha mai creduto che la donna sia stata uccisa la mattina stessa della sua scomparsa) si tratterebbe di "Un lavoro premeditato e fatto da più persone".

