Omar Sy, non solo Lupin: su Netflix si innamora e rischia la vita due volte e conquista la vetta

Se il film Quasi amici, del 2011, lo ha reso noto al pubblico italiano (e non solo), è con l’uscita della serie TV Lupin, su Netflix, che Omar Sy ha conosciuto il grande successo, diventando una vera e propria star a livello mondiale. La sua versione del ladro gentiluomo ha conquistato tantissimi abbonati alla piattaforma streaming, tanto che la serie è stata poi rinnovata in più stagioni (si attende ora la stagione 4). È anche per questo che Netflix ha deciso di puntare sull’attore anche per altri contenuti, e uno di questi ha appena scalato la classifica dei film.

Non solo Lupin: ecco i successi di Omar Sy su Netflix

Su Netflix è uscito da poco il film French Lover, una commedia romantica che ha conquistato il primo posto sulla piattaforma streaming. Omar Sy qui interpreta Abel Camara, un celebre attore nonché sex symbol che sta però vivendo un momento di profonda stanchezza personale. È mentre si trova in un ristorante a Parigi che incontra una sfortunata cameriera, con la quale nasce un’accesa discussione. Un evento che, tuttavia, colpirà Abel al punto da portarlo ad avvicinarsi sempre più a questa donna. Il loro rapporto, però, dovrà fare i conti con i riflettori e la popolarità.

Non è l’unico film con Omar Sy che trovate su Netflix. Altrettanto successo ha avuto, qualche tempo fa, Due agenti molto speciali 2, pellicola del 2022, sequel del film uscito dieci anni prima. I due agenti in questione sono Omar Sy e Laurent Lafitte, attori che hanno espressamente chiesto di poter lavorare insieme al progetto. Nel film, i due lavorano per la Polizia nazionale. Ousmane Diakité è diventato commissario, mentre François Monge ne è ancora capitano. La coppia si ritrova a fare squadra quando finisce al centro di un regolamento di conti tra narcotrafficanti. Ha così il via un’indagine fatta i mille imprevisti, che li porterà fino alle Alpi francesi.

Entrambi i film, così come la serie TV Lupin, sono attualmente disponibili in streaming su Netflix.

