Olly a dieta ma non di vendite: Sanremo e il no a Eurovision fruttano 8 dischi di platino per "Tutta vita". Il fenomeno Juli colpisce ancora Un successo senza fine, quello di Tutta vita di Olly, che non si ferma dopo l'ottavo disco di platino. Ma qual è il suo segreto? Sembra che risponda a un solo nome

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Se il pop italiano fosse un piatto, Olly ne avrebbe ormai mangiato il bordo, il piatto, la tovaglia e probabilmente anche il ristorante. E proprio quando sono state impiegate le migliori energie per indagare se Federico Olivieri consumasse zuccheri tra una data e l’altra, il mercato discografico continuava imperturbabile a firmargli assegni con sei zeri. Nessuna dieta ferrea imposta dal management, pare, visto che il cantante ha già smentito ogni imposizione da parte del suo team, e ora che la polvere del gossip si è depositata, si può finalmente guardare i numeri.

Olly, l’ottavo platino che nessuno aspettava

Dire che l’ottavo disco di platino di Tutta vita fosse atteso è tecnicamente inesatto, perché a questo punto chiunque si aspetterebbe ormai qualsiasi cosa da questo album. Dal giorno della sua uscita il disco non ha mai abbandonato la Top 10 FIMI collezionando 24 certificazioni totali, 22 platini, 2 ori, 2 milioni di copie ma il dato più rilevante è che non si tratta di un fuoco di paglia, perché la fiamma brucia da così tanto tempo che qualcuno ha iniziato a usarla per scaldarsi.

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Un miliardo di streaming nel solo 2025 è il tipo di cifra che si cita fingendo disinvoltura, ma che internamente fa vacillare qualsiasi certezza sul funzionamento del mercato. Sommiamo una vittoria al 75° Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia – tre platini, grazie, prego, s’accomodi – e il quadro diventa quello di un artista che ha centrato interamente il progetto ben prima di approdare sul palco del Festival, che pure lo ha consacrato davanti al grande pubblico.

Eurovision, il rifiuto che si è rivelato il gran colpo

L’Eurovision Song Contest è una vera giostra continentale, dove l’Italia ogni anno sale convinta di divertirsi e scende con le vertigini e qualche rimpianto. Olly ha detto no, scatenando il finimondo tra chi vedeva nell’evento la naturale evoluzione di una carriera già inarrestabile.

In realtà il ragazzo di Genova ha semplicemente evitato di diluire un prodotto che funzionava perfettamente al 100%, e la risposta del mercato è stata immediata: Tutta Vita (SEMPRE) ha aperto il 2026 debuttando direttamente in vetta alla classifica album FIMI, come se l’Europa fosse un’opzione facoltativa e non un obbligo.

Il live come disciplina olimpica

La dimensione live di questa carriera è una campagna militare pianificata con precisione certosina. Il Lo rifarò, lo rifaremo Tour ha liquidato i club come prima manche, prima di riversarsi nei palazzetti con il Tutta Vita Tour, che ha collezionato un sold out dopo l’altro. Un’escalation continua e senza pause che ha costretto gli organizzatori a ridisegnare costantemente le planimetrie delle venue.

Il tutto termina con il Gran Finale Tour, dove l’aggettivo "finale" si porta appresso tutta la sua ambiguità retorica. Lo Stadio Luigi Ferraris di Genova ospiterà le tre date evento Tutti a casa, già esaurite da un pezzo, dove il sottotesto geografico – il ragazzo di Genova suona a Genova – ha un inevitabile effetto comunicativo di grande impatto. Si chiude poi il 30 giugno al Rock in Roma e il 3 luglio alla Reggia di Caserta, perché quando si è Olly nel 2026 si può tranquillamente usare un patrimonio dell’UNESCO come sfondo.

Juli, l’uomo delle classifiche

Tutta questa macchina da guerra ha un motorista che preferisce stare lontano dai riflettori, e si chiama Julien Boverod, in arte Juli. Ventotto anni ad agosto, aostano di nascita e torinese di formazione, è già abbondantemente iscritto nell’albo dei produttori che possono cambiare la traiettoria di una carriera con una singola sessione in studio. Gira, il mondo gira, Tutta vita, Balorda nostalgia: tre singoli e tre punti di svolta che portano la sua firma.

Trentaquattro dischi di platino e ventotto d’oro sono numeri che ci fanno riflettere su quanto valga il tocco di un singolo produttore. Oltre un miliardo di stream globali certificano che il fenomeno non è localizzato né casuale, mentre nomi come Ultimo ed Emma nella lista dei collaboratori dicono tutto sulla fiducia che il mercato mainstream ripone in quest’artista. A ventotto anni non ancora compiuti, Juli ha già più platini di quanti ne accumuleranno in carriera la maggior parte degli artisti che produce.

Il 24 aprile esce Solito cinema, quarto album in studio di Juli e primo in cui si presenta come protagonista dichiarato invece che genio del dietro le quinte. Dodici tracce, dodici artisti e una struttura è quella del feat infinito: a chiudere il tutto, c’è naturalmente Olly in Cantilene.

Quello che sta succedendo intorno a Olly è quindi il risultato di una serie di scelte precise che vanno nella stessa direzione. Rifiutare Eurovision, consolidare il mercato interno prima di qualsiasi altra ambizione, costruire un sodalizio creativo solido e replicarlo su più progetti consecutivi: sono decisioni che spiegano quasi tutto. I platini, i sold out, il primo posto in classifica a inizio anno sono la conseguenza logica di un lavoro coerente, portato avanti con una continuità che oggi è tutt’altro che scontata.

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