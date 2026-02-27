Trova nel Magazine
Rocio Munoz Morales e Olly: pioggia di like e incontri 'speciali' a Milano. Ma c'è un ostacolo proibitivo (non è Iannone)

Il vincitore di Sanremo 2025 si sarebbe avvicinato all'attrice spagnola dopo il flirt sfumato con Belen. Ma i dieci anni di differenza potrebbero frenare l’ex di Bova.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Rocio Munoz Morales è da mesi uno dei nomi più ‘caldi’ nel panorama del gossip italiano. Dopo la fine della lunga storia con Raoul Bova – con annesse accuse e recriminazioni – l’attrice spagnola si è ritrovata al centro di indiscrezioni varie. Prima a proposito di una storia con Andrea Iannone, e adesso per via di un possibile flirt in corso con Olly. Ma sul vincitore di Sanremo 2025 la Morales avrebbe ancora qualche riserva importante. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Olly e Rocio Munoz Morales, le voci di flirt (nonostante Iannone)

La novità delle ultime ore porta la firma del settimanale Oggi, che ha notato una serie di mosse social del cantante nei confronti dell’attrice. Ma Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con "Balorda nostalgia", si sarebbe fatto avanti con Rocio non solo attraverso i social. Secondo le indiscrezioni, infatti, i due si sarebbero incontrati più volte in un noto locale milanese, e da questi incontri sarebbe nata una sorta di amicizia ‘speciale’. Un feeling vero, profondo, che andrebbe oltre i like ‘tattici’ su Instagram.

L’ipotesi di una storia con Rocio, per Olly, arriva dopo il presunto flirt con l’argentina Belen Rodriguez. Scoop che aveva tenuto banco per diverse settimane, salvo poi sgonfiarsi progressivamente. Il giovane cantante, quindi, avrebbe spostato le sue attenzioni su un altro ‘obiettivo’.

I dubbi di Rocio su Olly

Nonostante l’interesse di Olly sembri concreto, pare che Rocio Munoz Morales sia ancora titubante a riguardo. A preoccupare l’attrice spagnola sarebbe la differenza d’età (notevole) tra i due: ben dieci anni che li separano, che potrebbero rivelarsi davvero proibitivi. Resta poi il ‘nodo’ Iannone, dato che il legame con l’ex pilota di MotoGP sarebbe tuttora in corso, e in quel caso senza ostacoli anagrafici a dividerli. La stessa Rocio ha ammesso in una recente intervista di trovarsi particolarmente a suo agio con Andrea, con cui dice di avere molte cose in comune. E i due sono stati anche avvistati insieme nei giorni successivi a quelle dichiarazioni, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Il quadro che emerge, dunque, è quello di una donna che si trova in un momento di grande cambiamento personale, corteggiata da più parti e non ancora pronta a fare scelte definitive. L’ipotetico avvicinamento a Olly sembra non stia producendo i risultati sperati. Mentre Iannone potrebbe avere qualche carta in più da giocare. Quanto a Stefano De Martino, anche lui accostato di recente all’attrice, nel suo caso non ci sono dubbi. È stata proprio Rocio a smentire categoricamente l’esistenza di una storia romantica.

Programmi

