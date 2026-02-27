Rocio Munoz Morales e Olly: pioggia di like e incontri 'speciali' a Milano. Ma c'è un ostacolo proibitivo (non è Iannone)
Il vincitore di Sanremo 2025 si sarebbe avvicinato all'attrice spagnola dopo il flirt sfumato con Belen. Ma i dieci anni di differenza potrebbero frenare l’ex di Bova.
Rocio Munoz Morales è da mesi uno dei nomi più ‘caldi’ nel panorama del gossip italiano. Dopo la fine della lunga storia con Raoul Bova – con annesse accuse e recriminazioni – l’attrice spagnola si è ritrovata al centro di indiscrezioni varie. Prima a proposito di una storia con Andrea Iannone, e adesso per via di un possibile flirt in corso con Olly. Ma sul vincitore di Sanremo 2025 la Morales avrebbe ancora qualche riserva importante. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Olly e Rocio Munoz Morales, le voci di flirt (nonostante Iannone)
La novità delle ultime ore porta la firma del settimanale Oggi, che ha notato una serie di mosse social del cantante nei confronti dell’attrice. Ma Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con "Balorda nostalgia", si sarebbe fatto avanti con Rocio non solo attraverso i social. Secondo le indiscrezioni, infatti, i due si sarebbero incontrati più volte in un noto locale milanese, e da questi incontri sarebbe nata una sorta di amicizia ‘speciale’. Un feeling vero, profondo, che andrebbe oltre i like ‘tattici’ su Instagram.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’ipotesi di una storia con Rocio, per Olly, arriva dopo il presunto flirt con l’argentina Belen Rodriguez. Scoop che aveva tenuto banco per diverse settimane, salvo poi sgonfiarsi progressivamente. Il giovane cantante, quindi, avrebbe spostato le sue attenzioni su un altro ‘obiettivo’.
I dubbi di Rocio su Olly
Nonostante l’interesse di Olly sembri concreto, pare che Rocio Munoz Morales sia ancora titubante a riguardo. A preoccupare l’attrice spagnola sarebbe la differenza d’età (notevole) tra i due: ben dieci anni che li separano, che potrebbero rivelarsi davvero proibitivi. Resta poi il ‘nodo’ Iannone, dato che il legame con l’ex pilota di MotoGP sarebbe tuttora in corso, e in quel caso senza ostacoli anagrafici a dividerli. La stessa Rocio ha ammesso in una recente intervista di trovarsi particolarmente a suo agio con Andrea, con cui dice di avere molte cose in comune. E i due sono stati anche avvistati insieme nei giorni successivi a quelle dichiarazioni, alimentando ulteriormente le speculazioni.
Il quadro che emerge, dunque, è quello di una donna che si trova in un momento di grande cambiamento personale, corteggiata da più parti e non ancora pronta a fare scelte definitive. L’ipotetico avvicinamento a Olly sembra non stia producendo i risultati sperati. Mentre Iannone potrebbe avere qualche carta in più da giocare. Quanto a Stefano De Martino, anche lui accostato di recente all’attrice, nel suo caso non ci sono dubbi. È stata proprio Rocio a smentire categoricamente l’esistenza di una storia romantica.
Potrebbe interessarti anche
Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: esplode il gossip. Cosa ha fatto Elodie
Il pilota motociclistico e l’attrice ex compagna di Raoul Bova sono stati paparazzat...
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: "Io e Iannone? Ecco com'è andata”, poi chiarisce su De Martino
L’ex compagna di Raoul Bova ha parlato anche della chiacchieratissima rottura e dei ...
Elodie e Iannone, svolte amorose: lui 'beccato' con Rocio Munoz Morales, lei si riavvicina a Marracash. Cosa succede
Tra nuove passioni e vecchi amori che riaffiorano, il gossip infiamma: Rocío e Ianno...
Andrea Iannone fa scandalo, pubblica (e poi cancella) la foto di un giocattolo erotico: arriva il like sospetto di Rocio
La foto comparsa e sparita, i like che non passano inosservati e una serie di domand...
Andrea Iannone esce allo scoperto con Rocio Muñoz Morales: commento inequivocabile e like tattici, ma i fan lo attaccano
Un commento apparentemente innocuo, conferma la paparazzata mai smentita tra i due n...
Raoul Bova e Beatrice Arnera, trasloco d’amore e convivenza (ma Rocío Muñoz Morales punge ancora)
La nuova coppia si prepara alla convivenza, mentre l’attrice spagnola manda una pung...
La Pennicanza, Fiorello difende Corona e svela un retroscena (clamoroso) su Carlo Conti: “Lo sanno tutti…”
Nella puntata di oggi, 13 gennaio, lo showman Rai ha rispolverato la sua imitazione ...
Affari Tuoi, faccia a faccia De Martino e Raoul Bova dopo i rumors su Stefano e Rocio Morales: cosa succede
Affari Tuoi speciale Lotteria Italia riunisce Stefano De Martino e Raoul Bova: tra o...