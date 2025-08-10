Olly, la cena balorda con gli amici finisce male (per il ristorante). Bufera social: "Sgradevole e irrispettoso" Il giovane cantante ligure, insieme a gruppo di amici, alla fine della cena ha lasciato il tavolo in condizioni pessime e sul web piovono le critiche.

Tante le polemiche dopo la diffusione di video e immagini diventate virali sui social, in particolare su TikTok, dove si vedono Olly e i suoi amici mentre a una cena al ristorante, cantando a squarciagola Depresso fortunato e tenendo il tempo battendo i pugni sul tavolo, devastano la tovaglia bianca con bicchieri di vino rovesciati e mozziconi di sigaretta. Un evento che non passa certamente inosservato sui social, tanto che i commenti (perlopiù negativi) impazzano sul web sotto i contenuti già diventati virali. Ecco cosa è successo alla cena ‘balorda’ di Olly al ristorante e le reazioni.

Olly criticato sui social per la cena al ristorante: ‘Depresso fortunato’ e bicchieri rovesciati

Olly, nome d’arte di Federico Oliveri, ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, dimostrandosi capace di entrare nel cuore del pubblico, ma in quanto a educazione ha fatto diversi passi indietro rispetto a quell’abbraccio condiviso sul palco dell’Ariston con Lucio Corsi che lasciava intendere una certa maturità da parte di entrambi e alla scelta di non partecipare all’Eurovision per non cancellare le date del tour ed evitare quindi di mancare di rispetto ai suoi fan.

Questa volta però il rispetto è passato in secondo piano, perché a una cena in un ristorante di Genova di cui erano ospiti, Olly, il produttore Jun e i suoi amici di sempre non si sono fatti mancare nulla: bicchieri di vino rovesciati sulla tovaglia bianca, pacchetti e mozziconi di sigarette, tazzine di caffè capovolte, canzoni intonate a squarciagola come se gli altri non esistessero e pugni sul tavolo per tenere il tempo tra una forchettata di pasta al pesto e una boccata di sigaretta. Così la cena si è conclusa con una tavola piena di cibo sparso sulla tovaglia sporca di vino rosso e di altri elementi di varia natura, lasciando i social increduli di fronte a queste immagini che stanno tuttora facendo il giro del web.

Le reazioni sui social al video di Olly con gli amic

Un comportamento, quello di Olly e dei suoi amici, considerato "cafone e maleducato" da moltgi utenti social che hanno potuto vedere quanto accaduto alla cena al ristorante e come hanno lasciato la tavola prima di andarsene. Tra i commenti su ‘X’ leggiamo: "Pura maleducazione", "sgradevole e irrispettoso", "Una delle cose più schifose mai viste". Poi c’è chi pensa che non si dovrebbe più permettere a persone che si comportano in quel modo di "mettere piede in nessun locale d’Italia" e addirittura chi definisce Olly un "cafone e maleducato", una definizione che forse va oltre la comprensibile indignazione scatenata dal disordine al ristorante.

Anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha detto la sua a tal proposito: "Non si smentiscono mai, per non parlare del dopo in hotel. Senza regole e rispetto per nessuno".

Qualcun altro invece ha notato una certa somiglianza tra la tavola devastata dal gruppo durante la cena e quella presente sulla copertina di "Depresso fortunato", che poi è il brano che tutti insieme hanno cantato nel corso dei festeggiamenti e che abbiamo sentito nel video. Che questa volta fosse tutto organizzato col proprietario?

