Olly inarrestabile, annuncia il tour negli stadi e si commuove nel tributo per Elisa Bozzano: "Cantiamo più forte per lei" Una notte storica al Ferraris tra record di pubblico, emozioni fortissime e la promessa di un nuovo capitolo della sua carriera.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Per Genova non è stata una serata qualunque. Dopo oltre vent’anni senza grandi concerti sul prato dello stadio Luigi Ferraris, è stato Olly a riportare la musica nel cuore di Marassi, trasformando uno degli impianti simbolo della città in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Un ritorno atteso da tempo e reso ancora più speciale dal fatto che a guidarlo sia stato proprio un artista genovese, accolto da un pubblico che ha risposto con numeri impressionanti.

Olly torna a Genova per uno spettacolo unico

La prima delle tre date di "Tutti a casa" ha richiamato circa trentamila spettatori, dando il via a una serie di concerti destinata a portare complessivamente oltre novantamila persone nello stadio. Un risultato che conferma il momento straordinario vissuto dal cantautore e che restituisce al Ferraris una dimensione diversa da quella puramente sportiva. "Mi sta scoppiando il cuore nel petto. Per me è un’allucinazione collettiva", ha confessato Olly davanti alla folla, quasi incredulo di trovarsi al centro di uno spettacolo così imponente nella sua città. Per l’artista, infatti, Genova non rappresenta soltanto una tappa del tour, ma il luogo da cui tutto è partito. Proprio per questo il concerto ha assunto un significato particolare, diventando il simbolo di un percorso che negli ultimi anni lo ha portato a crescere rapidamente fino a imporsi tra i protagonisti della musica italiana.

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L’annuncio del tour negli stadi

La serata del Ferraris è stata anche l’occasione per guardare avanti. Sul palco è arrivata infatti una delle notizie più attese dai fan: nel 2027 Olly debutterà ufficialmente negli stadi italiani con un tour che toccherà diverse città del Paese, da Trieste a Torino, passando per Bologna, Milano, Roma, Bari e Padova. Un traguardo enorme per un artista che ha appena compiuto 25 anni e che continua a vivere questa fase della propria carriera con entusiasmo ma anche con una certa consapevolezza. Più volte ha raccontato quanto sia importante riuscire a mantenere un equilibrio tra la dimensione creativa e quella dello spettacolo, cercando di non perdere la propria identità mentre il successo continua a crescere.

Il momento più toccante per Elisa Bozzano

Tra musica, festa e celebrazioni, c’è stato però anche spazio per un momento di grande commozione. Olly ha infatti voluto ricordare Elisa Bozzano, la giovane dipendente Amt scomparsa nei giorni scorsi in un tragico incidente stradale. La ragazza era una sua grande fan e avrebbe dovuto partecipare al concerto insieme alla sorella. Dopo l’appello lanciato sui social dalla famiglia, l’artista ha deciso di dedicarle un pensiero davanti a tutto lo stadio.

"Oggi ho avuto notizia molto triste di una ragazza che sarebbe dovuta essere qui con noi al concerto", ha detto dal palco. Poi ha aggiunto: "Allo stadio si usa il minuto di silenzio quando una persona viene a mancare, tra l’altro in un modo così improvviso, ma sono sicuro che se fosse stata qui con noi avrebbe voluto che si cantasse più forte di prima, ed è quello che faremo". Parole che hanno profondamente colpito il pubblico e che hanno trasformato uno dei momenti più attesi della serata in un grande tributo.

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