Olly, feste pazze in Sardegna: karaoke e TikTok con Luca Toni e Giampaolo Pazzini, la notte brava in Costa Smeralda Il vincitore dello scorso Sanremo si gode le vacanze in Costa Smeralda tra karaoke, selfie e una serata in compagnia degli ex calciatori di serie A: Luca Toni e Giampaolo Pazzini

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Le vacanze di Olly in Sardegna continuano all’insegna del divertimento. Il cantante genovese, reduce da mesi intensi di concerti e successi, si sta concedendo qualche giorno di relax in Costa Smeralda, dove nelle ultime ore è stato protagonista di una serata che ha attirato l’attenzione dei fan. Tra karaoke improvvisati, video condivisi sui social e incontri con volti noti dello sport, l’artista ha trascorso una notte di festa in compagnia di amici e di due ex campioni del calcio italiano: Luca Toni e Giampaolo Pazzini. Scopriamo tutto quello che è successo.

Karaoke e cori con Luca Toni: Olly anima la serata in Costa Smeralda

Le vacanze di Olly in Sardegna proseguono tra relax e momenti di divertimento. In questi giorni il cantante si trova in Costa Smeralda insieme agli amici di sempre e al suo produttore Juli, approfittando della pausa dagli impegni musicali per concedersi qualche serata nei locali più frequentati di Porto Cervo. Proprio durante una di queste uscite, l’artista si è lasciato trascinare dall’atmosfera di festa, impugnando il microfono e cantando insieme ai presenti alcuni dei suoi brani più amati, tra cui Così così e Depresso fortunato. I video condivisi sui social mostrano un clima di grande entusiasmo, con il pubblico che accompagna ogni ritornello trasformando il karaoke in un vero e proprio concerto improvvisato. Tra i protagonisti della serata anche Luca Toni. L’ex centravanti della Nazionale si è unito ai cori sulle note di Depresso fortunato, divertendosi insieme a Olly e a tutti i presenti. Le immagini, diventate rapidamente virali, raccontano una serata all’insegna della musica e della spensieratezza, in cui il cantante e l’ex attaccante si sono lasciati coinvolgere dall’energia del momento.

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Olly, Il selfie con Giampaolo Pazzini conquista i tifosi

La notte è poi proseguita con una cena al ristorante Casa Giardino Porto Cervo, dove Olly ha incontrato anche Giampaolo Pazzini. Per il cantante, grande tifoso della Sampdoria, è stata l’occasione perfetta per scattare un selfie con uno degli attaccanti più amati della storia recente blucerchiata.

Nella foto, rilanciata anche sui social, Pazzini ripropone la celebre esultanza con le due dita sotto gli occhi, il gesto che lo ha reso inconfondibile durante la sua carriera. Un’immagine che ha subito riportato alla memoria dei tifosi gli anni d’oro dell’attaccante e il suo storico tandem con Antonio Cassano, protagonista di una delle stagioni più esaltanti della Sampdoria. Tra musica, ricordi sportivi e sorrisi, la serata in Costa Smeralda ha riunito alcuni volti molto amati dal pubblico italiano, regalando ai fan immagini che in poche ore hanno fatto il giro dei social, facendoli scatenare.

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