Olly, anche il 2026 è un anno da record: tutto sold out e posti introvabili

Dopo un 2025 costellato di successi, per Olly si prospetta un nuovo anno ricco di soddisfazioni. Il vincitore dello scorso Sanremo, dopo aver trionfato al Festival della canzone italiana con Balorda Nostalgia, ha dominato le classifiche, radio, streaming, e vendite. Dagli ultimi dati aggiornati dalla FIMI, (Federazione Industria Musicale Italiana), l’artista ligure ha dominato sia la Top 100 Album & Compilation, con il disco Tutta vita, sia la Top 100 Singoli, dove conquista la vetta con il brano sanremese, seguito a ruota da Giorgia con La cura per me e Achille Lauro in terza posizione con Incoscienti giovani. Un traguardo incredibile, quindi, per il 24enne che anche nel 2026 si appresta a svettare, iniziando proprio dal nuovo tour già sold out.

Olly, il nuovo tour è sold out: il 2026 promette nuovi record

Il 2025 per Olly, al secolo Federico Olivieri, è stato letteralmente un anno da incorniciare. Prima la vittoria a Sanremo con Balorda Nostalgia, poi un susseguirsi di successi e prime posizioni in classifica: l’album Tutta vita in Top10 per 55 settimane consecutive (per 11 al primo posto), podio assoluto FIMI e un tour che ha fatto sempre sold out. Ed è proprio dai live che i successi del cantante ripartiranno nel 2026: ‘Tutta Vita – Palazzetti tour’, infatti, ripartirà a breve e i posti sono già introvabili. Prima data in primavera, e poi tre giorni a giugno dedicati alla sua Genova, con i concerti allo Stadio Luigi Ferraris (18, 20 e 21 giugno) e il gran finale all’Ippodromo delle Capannelle di Roma (30/6) e alla Reggia di Caserta (3/7): tutto sold out, di nuovo.

"Io continuo a fare come ho sempre fatto, con la consapevolezza che quest’anno è irripetibile – aveva confessato Olly a Vanity Fair lo scorso dicembre, ricordando anche a se stesso i successi dell’anno appena passato -. È vero che, se sei un emergente, nei primi 12 mesi dimostri di esistere e al 13esimo cadi con una canzone-flop, per gli altri sei automaticamente una stella cometa che ha smesso di brillare. Però, ca*zo, le carriere sono lunghe, non serve a nulla basarsi sull’oggi". E intanto ha postato sui social il sold out nei palazzetti: "Ciao patatoni".

