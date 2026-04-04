Olly, esplode la polemica dopo il gesto al concerto a Milano. E lui sbotta: “Non sono alcolizzato”, cosa è successo
Dopo giorni, il cantante Olly replica alle voci sulla sua presunta dieta e le bevande alcoliche, ribadendo il diritto di gestire liberamente salute e immagine.
In molti l’attendevano e, inevitabilmente, è arrivata. Ci riferiamo alla risposta di Olly che, nelle scorse ore, è stato protagonista di un botta e risposta social tra con il giornalista Alberto Dandolo e che, come c’era da aspettarsi, sta facendo molto discutere. Al centro della polemica, alcune indiscrezioni sulla vita privata e le presunte abitudini del cantante, riportate su settimanale Oggi. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.
OIly e la polemica sulla presunta dieta
Una recente indiscrezione di Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha suscitato non poco clamore: secondo il giornalista, Olly sarebbe stato "messo a dieta dal suo management" dopo aver preso qualche chilo, con l’invito a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. La notizia, seppur neutra, non è stata presa bene dal cantante, che ha replicato piccato: "Non so chi sia Alberto Dandolo. Se sto bene con il mio corpo è perché lo voglio io. Nessuno del mio staff si permetterebbe di impormi qualcosa riguardo al mio aspetto. Trovati un lavoro serio".
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La risposta di Olly dopo la polemica: "Non ho problemi di alcolismo"
La polemica è continuata anche nei giorni successivi. Dandolo ha risposto pubblicamente su Facebook, difendendo il suo lavoro e spiegando di essere un fan del cantante: ha raccontato di aver assistito al concerto di Olly al Forum di Assago, dove il cantante aveva scherzato sulla dieta e sul suo aspetto, ironizzando persino su qualche bicchiere offerto alla band e ai fan. Il giornalista ha sottolineato che non ha riportato questi dettagli per rispetto dell’artista, aggiungendo un messaggio positivo ai fan sull’importanza di volersi bene e prendersi cura di sé, e ha chiuso con una scusa se le sue parole avessero creato problemi. Olly ha risposto ribadendo il proprio disappunto: "Ciao Alberto, con tutto il rispetto apprezzo questo "quasi scusa", ma ho trovato più incauto attaccare la professionalità del mio entourage su un settimanale. Come stai sottolineando tu in questo post il fatto che il mio management mi abbia tolto grassi zuccheri e alcolici sono parole parole mai uscite dalla mia bocca, ma solo scritte dal tuo pugno. Come del resto non ho bevuto gin tonic e vino rosso sul mio palco, ma tu hai deciso di scriverlo comunque in questo post. Alberto credimi che sono la persona meno litigiosa che puoi trovare e che non ho mai risposto a nessuna dichiarazione inventata sul mio conto da quando hanno iniziato a inventarne una a settimana."
Ha poi proseguito: "Ma quando si tratta di professionalità del mio team e di temi importanti come la salute e l’amor proprio, proprio perché il mio messaggio vuole sempre dare importanza a quest’ultimo, dovreste semplicemente stare più attenti a quello che scrivete. E forse poi chiedere scusa e basta, senza tirare in mezzo troppi discorsi che annacquano le dinamiche. Non ho problemi di alcolismo, non ho problemi di alimentazione, vorrei solo che un "grande fan" che viene al mio concerto e fa il giornalista si limitasse a parlare del concerto. Detto questo la stiamo tirando troppo per le lunghe, ti saluto Buona Pasqua!"
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