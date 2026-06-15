Oliver Tree, chi era il cantante morto a 33 anni in un incidente in elicottero in Brasile Il cantante Oliver Tree è morto nello schianto tra due elicotteri nei cieli di Rio de Janeiro durante una tappa del suo tour mondiale. A luglio era atteso per due concerti in Italia.

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Il mondo della musica internazionale è stato sconvolto dalla notizia della morte di Oliver Tree, cantante statunitense conosciuto per il suo stile eccentrico, la forte presenza sui social network e brani di enorme successo come Life Goes On, Miss You e Alien Boy. Il cantante aveva 32 anni e si trovava in Brasile nell’ambito di un ambizioso tour mondiale che lo avrebbe portato a esibirsi in decine di paesi distribuiti su tutti i continenti.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, generando migliaia di messaggi di cordoglio da parte di fan, musicisti, creator digitali e personalità dello spettacolo. Tree era considerato uno degli artisti più riconoscibili della sua generazione grazie alla sua immagine fuori dagli schemi, alla capacità di mescolare generi musicali differenti e a una presenza online che aveva contribuito a renderlo un fenomeno globale.

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Oliver Tree è morto, l’incidente in elicottero nei cieli di Rio de Janeiro: cosa è successo

L’incidente in cui è morto Oliver Tree è avvenuto nella mattinata del 14 giugno nei cieli di Rio de Janeiro. Secondo le prime ricostruzioni, due elicotteri si sarebbero scontrati in volo sopra l’area di Recreio dos Bandeirantes, quartiere situato nella zona occidentale della città brasiliana.

L’impatto sarebbe stato devastante e avrebbe compromesso immediatamente il controllo di entrambi i velivoli. Dopo la collisione, gli elicotteri sono precipitati al suolo schiantandosi nell’area di una concessionaria di automobili elettriche. Lo schianto ha provocato un vasto incendio che ha coinvolto numerosi veicoli parcheggiati. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente riuscendo a contenere e successivamente spegnere le fiamme.

Le autorità locali hanno confermato che nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Il bilancio finale parla di sei vittime. Tra queste figurano Oliver Tree, lo youtuber e creator argentino Gaspar Prim, conosciuto online con il nome di Gaspi, i produttori video Lucas Vignale e Lucas Brito Chaves, e il pilota Alexandre Souza, che stavano viaggiando insieme all’artista. L’altro velivolo coinvolto nel disastro era invece occupato dal solo pilota, Charles Marsillac, anch’egli deceduto.

Le indagini sono state affidate agli organismi competenti dell’aviazione civile brasiliana, che dovranno chiarire le cause della collisione. Gli investigatori analizzeranno le condizioni dei velivoli, le comunicazioni radio, i piani di volo e tutti gli elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono state rese note conclusioni ufficiali sulle responsabilità o sulle possibili cause dell’incidente.

Subito dopo la tragedia, l’ANAC (Agenzia nazionale per l’aviazione civile brasiliana) ha rilasciato il seguente comunicato ufficiale: "Siamo venuti a conoscenza dell’incidente aereo che ha coinvolto due elicotteri, avvenuto oggi, 14 giugno, a Rio de Janeiro, e di aver avviato un’indagine sulla situazione dei velivoli e dei piloti coinvolti. Le indagini sulle cause saranno condotte dal Centro per l’Indagine e la Prevenzione degli Incidenti Aeronautici (CENIPA). ANAC si rammarica per l’accaduto, esprime la propria solidarietà alle famiglie e agli amici delle vittime e ribadisce a tutti i passeggeri dei voli di aviazione generale l’importanza di verificare lo stato delle compagnie e degli aeromobili prima dell’imbarco".

Chi era Oliver Tree, il cantante che aveva conquistato milioni di ascoltatori

Nato a Santa Cruz, in California, nel 1993, Oliver Tree Nickel divenne famoso grazie a un progetto artistico unico nel suo genere, caratterizzato da musica pop, alternative, elettronica, hip hop e sonorità sperimentali. Fin dagli esordi si distinse per una forte componente visiva fatta di videoclip originali, personaggi surreali e uno stile immediatamente riconoscibile.

La sua immagine pubblica era legata al celebre taglio a scodella, agli abiti colorati e a un umorismo spesso assurdo che gli aveva permesso di costruire una comunità di fan molto attiva online. Prima di raggiungere la notorietà mondiale aveva lavorato come produttore e musicista indipendente, pubblicando i primi progetti discografici sotto il nome di "Tree".

La svolta arrivò con l’EP Alien Boy, che contribuì a far conoscere il suo nome a un pubblico internazionale. Negli anni successivi pubblicò numerosi singoli di successo, accumulando centinaia di milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Brani come Life Goes On e Miss You divennero fenomeni virali, trovando enorme diffusione soprattutto attraverso TikTok e altri social network.

Oltre alla musica, Oliver Tree era noto per le sue trovate eccentriche e per le iniziative fuori dal comune. Nel 2020 ottenne anche un record mondiale Guinness grazie alla realizzazione di un gigantesco monopattino, progetto che rappresentava perfettamente il suo stile creativo e anticonvenzionale.

Al momento della tragedia l’artista stava affrontando uno dei progetti più importanti della sua carriera: un tour internazionale con oltre settanta date previste in numerosi paesi. Tra gli appuntamenti programmati figuravano anche due concerti in Italia, martedì 7 luglio all’Eur Social Park di Roma e di mercoledì 8 luglio al Circolo Magnolia di Segrate, attesi da migliaia di fan.

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