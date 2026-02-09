Olimpiadi Milano-Cortina, Paolo Petrecca nella bufera: stop dalla Rai dopo le gaffe e conduzione a rischio Il direttore di RaiSport è stato convocato dai vertici di Viale Mazzini: a forte rischio la sua conduzione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026.

La cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 ha fatto molto parlare di sé. E questo non solo per la magia del momento, i tanti ospiti di spicco e il meraviglioso gioco di luci, balli e musica, ma soprattutto per le diverse gaffe del telecronista italiano Paolo Petrecca. Il direttore di RaiSport ha infatti sostituito all’ultimo il telecronista Auro Bulbarelli, dando vita però a una diretta che ha visto un susseguirsi di imprecisioni e gaffe che non sono certo passate inosservate. A seguito di questo, la Rai ha dunque convocato Petrecca a Roma, valutando di togliergli la conduzione della cerimonia di chiusura: scopriamo di più.

Paolo Petrecca convocato dalla Rai: a rischio la conduzione della cerimonia di chiusura

Dopo le gaffe di cui si è reso protagonista durante la telecronaca della cerimonia di apertura dei giochi olimpici, Paolo Petrecca è stato convocato a Roma dalla Rai e, dopo le forti critiche di Usigrai, i vertici di Viale Mazzin starebbero valutando l’ipotesi di togliergli la conduzione della cerimonia di chiusura che si terrà a Verona il prossimo 22 febbraio. Dalle indiscrezioni riportare da La Repubblica, a seguito delle reazioni e delle proteste interne all’azienda, l’a.d. Giampaolo Rossi avrebbe chiesto a Petrecca una relazione dettagliata sulla diretta, punto di partenza per poter valutare concretamente il suo futuro da telecronista in questi giochi olimpici. Per il momento non vi è ancora nulla di certo, ma la possibilità che Petrecca possa perdere la conduzione della cerimonia di chiusura rimane alta.

Rai, giornalisti schierati contro Paolo Petrecca: sciopero e firme

Nel prendere le loro ultime decisioni in merito, i vertici non potranno che tenere conto anche della grande protesta generata dai giornalisti di RaiSport, i quali avrebbero già annunciato il ritiro delle firme e uno sciopero fissato per giorno dopo la fine dei Giochi Olimpici. A creare gravi tensioni interne non sarebbero state solamente le gaffe di cui Petrecca si è reso protagonista durante la telecronaca, con commenti spesso sbagliati o per nulla coerenti con l’evento, ma anche e soprattutto la decisione di Petrecca di prendersi la conduzione della cerimonia di apertura invece di affidarla a giornalisti più preparati ed esperti in merito.

Inoltre, il giorno dopo l’apertura ufficiale dei Giochi, Usigrai e la redazione sportiva si sono visti negare la pubblicazione di un comunicato sindacale. Scelta che ha animato ancor di più gli animi della redazione, oggi fortemente decisa ad ottenere una volta per tutte la rimozione o le eventuali dimissioni del direttore di RaiSport.

