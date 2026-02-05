Olimpiadi Milano-Cortina, Mariah Carey apre la cerimonia con 'Nel blu dipinto di blu': lo spoiler social La cantante, ospite domani a San Siro per l'apertura delle Giochi, renderà omaggio all'Italia e a Domenico Modugno.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Tutto pronto per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Il capoluogo lombardo è in pieno fermento per questo incredibile evento che andrà in scena dal 6 al 22 febbraio 2026, coinvolgendo, oltre a tantissimi atleti di tutto il mondo, anche numerosi personaggi pubblici e vip. Sono in tanti, infatti, i nomi di spicco attesi alla cerimonia di apertura di venerdì allo Stadio San Siro: una lunga lista di stelle nostrane e internazionali che vanno da Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Tom Cruise, Snoop Dog e Mariah Carey. Quest’ultima, poi, oltre a cantare il tormentone natalizio ‘All I want for Christmas is you‘, pare si esibirà sulle note di un brano italiano conosciuto in tutto il mondo, capace sempre di far sognare tutti. Scopriamo di cosa si tratta.

Mariah Carey apre la cerimonia di Milano-Cortina con un omaggio a Modugno

Il tema centrale di questi Giochi Olimpici 2026 tutti italiani sarà l’Armonia, mentre la colonna sonora porta la firma di Dardust e si intitola ‘Fantasia italiana‘, brano che potremmo ascoltare alla Cerimonia d’apertura che si terrà allo stadio milanese di San Siro venerdì 6 febbraio. Qui sono attesi tantissimi ospiti e a fare da fil rouge con lo sport ci sarà ovviamente la musica, grazie anche a tanti cantanti presenti, da Bocelli a Pausini, fino a Mariah Carey che pare renderà omaggio all’Italia e a Domenico Modugno cantando ‘Nel blu dipinto di blu’.

Proprio ieri l’artista si trovava nel tempio del calcio milanese per le prove generali della cerimonia e chi era tra gli spalti ha potuto sentire la sua performance in anteprima. I presenti non hanno perso quindi occasione e, telefonino alla mano, hanno ripreso tutta la scena, postandola poi sui social dove è diventata virale: "Bravissima un orgoglio per l’Italia essere omaggiati con questa cover. Poi per i fan ancora più eccezionale", "Vocali perfetti", "Sarà troppo bello", sono solo alcuni dei commenti sotto al video Instagram dove si sente la voce di Carey risuonare per tutto il Meazza.

