Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Olimpiadi Milano Cortina, dove vedere la cerimonia d'apertura in tv (senza Sinner): lo sgarbo di Jannik

Milano Cortina inizierà senza Jannik Sinner. La speranza dei fan di vederlo all'apertura dei giochi si è spenta a seguito dell'ennesimo no del tennista

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Jannik Sinner
Mediaset Infinity

L’attesa è terminata e da venerdì 6 a domenica 22 febbraio si terranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Tutta la macchina si è avviata e la città è in fibrillazione tra preparativi per la sicurezza e grande attesa dei personaggi popolari che parteciperanno all’evento. Proprio in queste ultime ore è stata annunciata l’assenza di Jannik Sinner, che non prenderà parte alla manifestazione, per il rammarico dei tanti fan. Scopriamo dove verrà trasmessa la cerimonia d’apertura e tutti i motivi dietro la decisione del numero due del tennis mondiale.

Sinner, l’ennesimo no è alla cerimonia d’apertura di Milano Cortina

La cerimonia d’apertura dei giochi sarà venerdì sera allo stadio San Siro di Milano alle ore 20 e verrà trasmessa in diretta su Rai 1. Le quasi tre ore di spettacolo, tra musica e suggestioni saranno anche visibili in streaming su Rai Play. L’ennesimo rifiuto di Jannik Sinner è destinato, nuovamente, a far parlare. Il tennista di San Candido non prenderà parte alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina, evento che aprirà le danze delle Olimpiadi Invernali in terra italiana. Fino alle prime ore della mattinata di oggi, 4 febbraio, il suo nome circolava addirittura come possibile portatore della torcia nell’ultimo tratto che porta al braciere finale dello stadio Meazza. Poi, però, dal suo entourage è arrivata la comunicazione ufficiale: niente partecipazione. Sinner proseguirà con il programma di allenamento stabilito con la sua squadra e, all’inizio della prossima settimana, volerà a Doha, dove dal 16 febbraio è previsto un ATP 500 non particolarmente prestigioso ma molto ricco in termini economici. Un modo per rifarsi e mettere alle spalle l’eliminazione dei giorni scorsi subita agli Australian Open, per mano di Novak Djokovic.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nonostante sia stato nominato ambasciatore ufficiale dell’evento, Sinner non aveva mai dichiarato di poter partecipare all’evento d’apertura o ad altri eventi nel corso delle Olimpiadi e il suo staff ci ha tenuto a mettere a tacere le voci che circolavano e che lo vedevano come possibile testimonial insieme ad altri personaggi di spicco come Alberto Tomba o Debora Compagnoni. Il team ha spiegato che l’atleta azzurro non cambierà i piani d’allenamento già decisi scrupolosamente nei mesi scorsi, anche solo per una rapida apparizione. Il suo calendario è fitto di appuntamenti e sarà impossibile vederlo in uno stadio al quale è molto affezionato, vista la sua fede rossonera.

Sinner, dopo la Coppa Davis un altro no che fa discutere

Come già accaduto per il recente rifiuto legato alla Coppa Davis, il mondiale di tennis a squadre, che l’Italia ha comunque vinto anche senza il fenomeno altoatesino, a Sinner e al suo entourage viene imputata una certa mancanza di chiarezza. Il giocatore sapeva già di non essere disponibile per San Siro, ma dopo la sconfitta con Djokovic agli Australian Open, alla domanda diretta sull’argomento aveva risposto con un semplice "non lo so". Una risposta poco decisa che ha illuso gli addetti ai lavori e i tanti ammiratori, che speravano di vederlo. l no ai Giochi Invernali arriva dopo quello alle Olimpiadi estive di Parigi, saltate ufficialmente per una tonsillite ma in realtà legate alla vicenda Clostebol. A questi si aggiungono numerosi altri rifiuti: dal Festival di Sanremo – per ben due volte – all’invito del Presidente della Repubblica, fino alla Davis. Decisioni personali che hanno acceso polemiche mediatiche, che hanno avuto vita breve grazie alle gesta sul campo del campione, che si è concentrato, fortunatamente, su quello che ama e sa fare alla perfezione: giocare a tennis.

Potrebbe interessarti anche

Jannik Sinner - Novak Djokovic

Sinner-Djokovic gratis in TV, la semifinale degli Australian Open verso la diretta in chiaro: chi la trasmette

Venerdì 30 gennaio 2026 Jannik affronta il tennista serbo per un posto in finale a M...
Milano Cortina 2026, Tom Cruise atteso alla Cerimonia di Apertura, tra gli ospiti anche Matilda De Angelis

Milano Cortina 2026, Tom Cruise sfida la neve e Matilda De Angelis incanta: chi vedremo alla Cerimonia di apertura

Per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono ...
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic

Jannik Sinner beffa il Nove, niente Alcaraz-Djokovic gratis in TV: chi trasmette la finale degli Australian Open

Domenica 1° febbraio 2026 a Melbourne va in scena l’ultimo atto del primo Grande Sla...
Milo Infante - Stefano De Martino

Rai, terremoto Olimpiadi sui palinsesti: cancellatato anche Affari Tuoi di De Martino. Cosa cambia

I giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 rivoluzioneranno la programmazion...
Jannik Sinner

Sinner-Shelton, quarti Australian Open in diretta TV: canale, orario, l’allarme per Jannik

Mercoledì 28 gennaio 2026 il tennista altoatesino affronta lo statunitense: chi vinc...
Bocelli - Pausini - Mariah Carey

Milano Cortina 2026, Bocelli, Laura Pausini e Mariah Carey sul palco: attesa alle stelle per lo show dell’anno

Chi saranno gli ospiti musicali della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano C...
HBO Max e discovery+ ci catapultano nei Giochi Olimpici di Milano Cortina con 1000 ore di diretta e speciali

Milano Cortina 2026 cambia 'casa': oltre 1000 ore di gare e speciali incredibili in un unico luogo

1000 ore di gare, eventi, commenti in diretta dai Giochi Olimpici di Milano Cortina....
Jannik Sinner

Sinner, l’ultima vacanza d’amore con Laila Hasanovic: retroscena, foto e l’ovazione per Jannik

Il tennista altoatesino è atterrato in Corea del Sud, dove incasserà quasi 2 milioni...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner e Laila Hasanovic, destini opposti: lui crolla in Australia, lei si consacra. La svolta della fidanzata di Jannik

Sinner ha perso in semifinale contro Djokovic, mentre la fidanzata era impegnata all...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Jannik Sinner

Darren Cahill
Enrico Cremonesi

Enrico Cremonesi
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz
Jannik Sinner

Jannik Sinner

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963