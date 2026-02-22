Rai, show di fine Olimpiadi su Rai 1: De Martino ‘out’, ansia per la telecronaca e Achille Lauro mattatore. Cosa vedremo Oggi domenica 22 febbraio 2026 Rai 1 trasmette la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026:: dove vederla, orario, ospiti, programma e tutte le anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si chiudono le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi domenica 22 febbraio 2026, infatti, cala ufficialmente il sipario sulla 25esima edizione dei Giochi Olimpici. In serata si terrà la cerimonia di chiusura nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, dove sono attesi tantissimi ospiti e verrà consegnata la bandiera olimpica alla Francia, che ospiterà le prossime Olimpiadi nel 2030. Scopriamo dove vederla in diretta tv e streaming e tutte le anticipazioni.

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il programma completo della cerimonia di chiusura: anticipazioni e ospiti, cosa vedremo

Si chiude con un medagliere da record l’avventura dell’Italia alle Olimpiadi Invernali, che dopo vent’anni si sono tenute nuovamente ‘in casa’ a Milano Cortina. Oggi domenica 22 febbraio 2026 si terrà la cerimonia di chiusura che segnerà la fine della 25esima edizione dei Giochi Olimpici. Per la prima volta nella storia una cerimonia olimpica si terrà in un sito del patrimonio UNESCO, vale a dire nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Articolata in un programma di oltre tre ore, la serata sarà una grande festa con tantissimi ospiti; tra i protagonisti annunciati ci sarà Roberto Bolle, ma anche Gabry Ponte e Achille Lauro, oltre all’attrice Benedetta Porcaroli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al termine della tradizionale sfilata con tutti gli atleti (Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i portabandiera azzurri), ovviamente, ci sarà come di consueto il passaggio della bandiera olimpica, che verrà consegnata alla Francia, paese ospitante delle Olimpiadi Invernali 2030.

Come annunciato dalla Casa Bianca, a Verona è attesa anche la delegazione presidenziale statunitense. Non è da escludere quindi la possibile presenza di Donald Trump, che aveva già intenzione di raggiungere il nostro Paese per la finale di hockey maschile.

Dopo le polemiche per le gaffe e i clamorosi strafalcioni che sono costate il posto al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca (il quale ha già presentato le dimissioni) in occasione della cerimonia di apertura di San Siro, questa volta la telecronaca sarà affidata – come da programma – ad Auro Bulbarelli.

Quando e dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in tv e streaming (domenica 22 febbraio 2026)

In diretta dall’Arena di Verona, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in serata a partire dalle ore 20:00. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito). L’evento farà saltare la puntata di Affari Tuoi, che torna in onda domani sera.

Potrebbe interessarti anche