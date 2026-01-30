Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Milano Cortina 2026, Tom Cruise sfida la neve e Matilda De Angelis incanta: chi vedremo alla Cerimonia di apertura

Per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono attese tante star, tra queste anche Tom Cruise, Matilda De Angelis e altri.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Manca pochissimo alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che si svolgerà il 6 febbraio 2026 allo Stadio Olimpico di Milano San Siro. Sarà un grande evento internazionale che unirà musica, cinema, arte e cultura. C’è grande attesa già da un po’ non si attende altro e, cosa più interessante è che un cast di artisti italiani e internazionali darà vita a uno spettacolo ispirato al tema Armonia, celebrando creatività, bellezza e valori olimpici attraverso performance artistiche e musicali. Ma quali star cinematografiche vedremo alla Cerimonia di Apertura? Scopriamo tutti i dettagli.

Milano-Cortina 2026, tutte le star presenti alla Cerimonia di Apertura: Tom Cruise attesissimo

Ci siamo! E’ tutto pronto per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si svolgerà il 6 febbraio 2026 allo Stadio Olimpico di Milano San Siro (Stadio Meazza). L’evento vedrà la partecipazione di numerosi volti della musica, del cinema e dello spettacolo. Tra i nomi degli attori confermati vi sono:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp
  • Pierfrancesco Favino
  • Sabrina Impacciatore
  • Matilde De Angelis

Come abbiamo già accennato, sul palco saliranno anche gli attori Sabrina Impacciatore, famosa anche fuori dal Bel Paese per The White Lotus e The Paper, e Pierfrancesco Favino, tra gli interpreti italiani più apprezzati all’estero.

Tra le presenze confermate (a Cortina) c’è anche Tom Cruise come testimonial delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. In molti sperano in un qualcosa di acrobatico da parte sua (in stile Mission Impossible) come è accaduto alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando alla Cerimonia di Chiusura si è calato dal tetto dello Stade de France, ha attraversato la location, preso la bandiera olimpica ed è fuggito in moto per poi fare un giro a Parigi e poco dopo lanciarsi col paracadute a Hollywood (questa parte del video era pre-registrata): così ha portato la bandiera ufficiale a Los Angeles. Altri ancora sperano inoltre in un possibile ritorno di Dua Lipa, già apparsa in un video promozionale a Milano per l’emittente NBC. Infine, il tennista Jannik Sinner sarà ambasciatore del programma Team26, dedicato ai volontari delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 15 marzo.

Milano-Cortina 2026, Staffetta della Fiamma: anche Hudson Williams e Connor Storrie tra i tedofori

La Staffetta della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 attraversa l’Italia dal 6 dicembre al 6 febbraio, e coinvolge oltre 10.000 tedofori lungo un percorso di circa 12.000 km, fino alla Cerimonia di Apertura di Milano. Questa, vedrà la partecipazione di circa 1.300 performer. Tra i tedofori legati al mondo del cinema vi sono personalità di grande spessore, come:

  • Giuseppe Tornatore (regista)
  • Alessandra Mastronardi (attrice)
  • Claudia Gerini (attrice)

Hanno inoltre partecipato come tedofori in alcune tappe del nord Italia anche gli attori internazionali Hudson Williams e Connor Storrie, noti per la serie che sta spopolando ora su Amazon Prime Video: Heated Rivalry.

Potrebbe interessarti anche

Carlo Conti e Pilar Fogliati

Le novità Rai di Febbraio 2026: non solo Sanremo e le Olimpiadi, torna Cuori con la terza stagione e arriva Portobello

Febbraio in Rai tra grandi eventi, fiction amatissime e nuovi equilibri di palinsest...
Ghali

Ghali, la partecipazione a Milano-Cortina fa esplodere la Lega: "Meritiamo un artista, no fanatici"

La notizia che il rapper parteciperà alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina sca...
Milo Infante, stop lunghissimo per Ore 14

Milo Infante, Ore 14 verso uno stop lunghissimo: la decisione della Rai

Il talk pomeridiano di Rai 2 e la sua versione serale si fermeranno per più di tre s...
The Paper: quando esce la serie Sky con Sabrina Impacciatore e Domnhall Gleeson

Sabrina Impacciatore sempre più internazionale: negli episodi della nuova serie tv è imprevedibile

Dagli autori di The Office, una nuova irriverente serie mockumentary già rinnovata p...
Ana de Armas sarà la protagonista di un nuovo film intitolato Sweat

Dopo la storia con Tom Cruise, Ana de Armas travolta dai social: la vita da influencer diventa un incubo nel nuovo film

Ana de Armas sarà la protagonista di un nuovo thriller psicologico: tra fama, ossess...
Simona Ventura e Paola Barale

Simona Ventura rimpiazzata da Paola Barale, Citofonare Rai 2 svolta e raddoppia: cambia la programmazione

Il programma cult del weekend tornerà da marzo con un doppio appuntamento settimanal...
I film in onda in TV stasera, giovedì 29 gennaio 2026: il nuovo amore (imprevisto) di Maria Chiara Giannetta

I film in onda in TV stasera, giovedì 29 gennaio 2026: il nuovo amore (imprevisto) di Maria Chiara Giannetta

In L'amore e altre seghe mentali l'attrice di Don Matteo salva la vita sentimentale ...
Elodie e Pierfrancesco Favino protagonisti di Nemesi, la nuova serie in arrivo su Netflix nel 2026

Netflix, Elodie e Favino rilanciano il crime italiano: Roma torna a far paura. I titoli in uscita nel 2026

Tra i nuovi titoli italiani in arrivo su Netflix nel 2026 spicca un thriller cupo: E...
Rai 2026 - Don Matteo - Fabio Volo

Rai 2026, cosa ci aspetta: Don Matteo 15 inizia tra polemiche, Fabio Volo diventa conduttore

Il nuovo anno porta con sé anche nuovi progetti televisivi e grandi novità per la re...

Personaggi

Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham
Julio Iglesias

Julio Iglesias
Amii Stewart

Amii Stewart
Jessie Buckley

Jessie Buckley

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963