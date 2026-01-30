Milano Cortina 2026, Tom Cruise sfida la neve e Matilda De Angelis incanta: chi vedremo alla Cerimonia di apertura Per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono attese tante star, tra queste anche Tom Cruise, Matilda De Angelis e altri.

Manca pochissimo alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che si svolgerà il 6 febbraio 2026 allo Stadio Olimpico di Milano San Siro. Sarà un grande evento internazionale che unirà musica, cinema, arte e cultura. C’è grande attesa già da un po’ non si attende altro e, cosa più interessante è che un cast di artisti italiani e internazionali darà vita a uno spettacolo ispirato al tema Armonia, celebrando creatività, bellezza e valori olimpici attraverso performance artistiche e musicali. Ma quali star cinematografiche vedremo alla Cerimonia di Apertura? Scopriamo tutti i dettagli.

Milano-Cortina 2026, tutte le star presenti alla Cerimonia di Apertura: Tom Cruise attesissimo

Ci siamo! E’ tutto pronto per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si svolgerà il 6 febbraio 2026 allo Stadio Olimpico di Milano San Siro (Stadio Meazza). L’evento vedrà la partecipazione di numerosi volti della musica, del cinema e dello spettacolo. Tra i nomi degli attori confermati vi sono:

Pierfrancesco Favino

Sabrina Impacciatore

Matilde De Angelis

Come abbiamo già accennato, sul palco saliranno anche gli attori Sabrina Impacciatore, famosa anche fuori dal Bel Paese per The White Lotus e The Paper, e Pierfrancesco Favino, tra gli interpreti italiani più apprezzati all’estero.

Tra le presenze confermate (a Cortina) c’è anche Tom Cruise come testimonial delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. In molti sperano in un qualcosa di acrobatico da parte sua (in stile Mission Impossible) come è accaduto alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando alla Cerimonia di Chiusura si è calato dal tetto dello Stade de France, ha attraversato la location, preso la bandiera olimpica ed è fuggito in moto per poi fare un giro a Parigi e poco dopo lanciarsi col paracadute a Hollywood (questa parte del video era pre-registrata): così ha portato la bandiera ufficiale a Los Angeles. Altri ancora sperano inoltre in un possibile ritorno di Dua Lipa, già apparsa in un video promozionale a Milano per l’emittente NBC. Infine, il tennista Jannik Sinner sarà ambasciatore del programma Team26, dedicato ai volontari delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 15 marzo.

Milano-Cortina 2026, Staffetta della Fiamma: anche Hudson Williams e Connor Storrie tra i tedofori

La Staffetta della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 attraversa l’Italia dal 6 dicembre al 6 febbraio, e coinvolge oltre 10.000 tedofori lungo un percorso di circa 12.000 km, fino alla Cerimonia di Apertura di Milano. Questa, vedrà la partecipazione di circa 1.300 performer. Tra i tedofori legati al mondo del cinema vi sono personalità di grande spessore, come:

Giuseppe Tornatore (regista)

Alessandra Mastronardi (attrice)

Claudia Gerini (attrice)

Hanno inoltre partecipato come tedofori in alcune tappe del nord Italia anche gli attori internazionali Hudson Williams e Connor Storrie, noti per la serie che sta spopolando ora su Amazon Prime Video: Heated Rivalry.

