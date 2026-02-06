Milano Cortina 2026, RaiPlay svela cosa succede prima delle gare: il volto inedito degli azzurri Su Raiplay è disponibile una serie che racconta il dietro le quinte delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: cosa accade atleti azzurri prima delle gare?

CONDIVIDI

Cosa accade prima di una gara? Quali sono le emozioni che un atleta prova prima di gareggiare per una medaglia, per di più alle Olimpiadi? È ciò su cui indaga Vite da Medaglia, una serie disponibile in streaming su Raiplay.

Il dietro le quinte di 10 grandi atleti italiani in gara nella serie di Raiplay

Il cammino verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 non è fatto solo di cronometri e podi, ma soprattutto di silenzi, cadute e voglia di rialzarsi sempre. È questo il cuore di Vite da Medaglia, la nuova docu-serie che racconta il dietro le quinte di dieci stelle dello sport azzurro, in gara alle Olimpiadi Invernali, attualmente in corso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serie racconta le emozioni e tensioni di Regine e Re della Neve, come Sofia Goggia (Sci Alpino), Leonardo Donaggio e Simone Deromedis (Ski cross). Ma anche di protagonisti del Ghiaccio, come Dorothea Wierer (Biathlon), Charlène Guignard e Marco Fabbri (Coppia in gara al Pattinaggio artistico), Francesca Lollobrigida (Pista lunga), Martina Valcepina (Short track). Infine, non manca uno sguardo agli specialisti azzurri dell’adrenalina: Omar Visintin (Snowboard) e Valentina Margaglio (Skeleton).

Vite da Medaglia: episodi e cosa racconta la serie sulle Olimpiadi Invernali 2026

I primi episodi della serie raccontano nei dettagli la preparazione olimpica. Nel primo capitolo, Con la testa e con il cuore, scopriamo dove nasce la forza dei campioni. Se Dorothea Wierer sceglie la sua Anterselva, Simone Deromedis ritrova la serenità tra i meleti di famiglia in Val di Non e Valentina Margaglio si ricarica tra gli affetti domestici. In Gli esami non finiscono mai, emerge il lato più umano. Sofia Goggia affronta la sfida accademica della laurea, mentre la Wierer si mette a nudo raccontando il peso di un palmarès non facile da portare. Il terzo episodio, Ali e radici, sottolinea il legame viscerale con il territorio, dai ghiacci dell’Unipol Forum di Milano per la coppia Guignard-Fabbri alle radici geografiche della Goggia. E ancora, l’episodio Nessuno vince da solo celebra l’importanza del team e dei legami sentimentali. Il finale documenta anche l’imprevisto che ha frenato Goggia e ricorda che per Dorothea Wierer questa è l’ultima Olimpiade.

La serie, disponibile in streaming su Raiplay, è divisa in due blocchi: Episodi 1-4, usciti il 27 gennaio; e episodi 5-8, disponibili dal 3 febbraio.

Potrebbe interessarti anche