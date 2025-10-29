Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'offerta "da medaglia d'oro" di Discovery+ ed Eurosport A 100 giorni dall'inizio dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 Warner Bros. Discovery svela tutta la sua offerta, anche in streaming

Mancano 100 giorni alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e, per l’occasione, Warner Bros. Discovery presenta in anteprima i suoi studi televisivi, sede a febbraio di dirette e collegamenti per milioni di appassionati in tutta Europa, nonché tutta l’offerta per seguire il grande sport, anche in streaming. Immersi nel magnifico scenario delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, gli studi Warner Bros. Discovery sorgeranno nel Nations Village di Cortina d’Ampezzo in una nuova area su due piani per la produzione pan-europea di Eurosport fra le più avanzate tecnologicamente e immersive: finestre in diretta da studi virtuali e analisi approfondite con la presenza costante di atleti, campioni olimpici, medagliati e ospiti speciali.

Eurosport e WBD: ecco dove vedere in streaming Milano-Cortina 2026

Mentre il mondo si prepara alla Cerimonia d’apertura allo Stadio San Siro di Milano, Warner Bros. Discovery celebra i 100 Days To Go con una serata speciale di programmazione olimpica su Eurosport 1, oggi mercoledì 29 ottobre dalle 20:30, e Discovery+:

Athletes to Watch , una serie di brevi ritratti dedicati ai protagonisti più attesi, tra cui la bicampionessa olimpica di snowboard Eileen Gu e il mito dello sci alpino Marcel Hirscher.

, una serie di brevi ritratti dedicati ai protagonisti più attesi, tra cui la bicampionessa olimpica di snowboard Eileen Gu e il mito dello sci alpino Marcel Hirscher. Monuments , la nuova docuserie originale di Eurosport che racconta la tradizione e la spettacolarità degli sport invernali, con la prima puntata ambientata a Cortina d’Ampezzo.

Inoltre, da lunedì 3 novembre su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, Eurosport Italia presenta Radici, una produzione originale di 5 puntate dedicate ai nostri protagonisti più attesi e agli astri nascenti degli sport invernali: la campionessa mondiale di biathlon Lisa Vittozzi, il pattinatore iridato Davide Ghiotto, i fratelli dello sci freestyle Miro e Flora Tabanelli, l’hockeista Carola Saletta e il biatleta Thomas Bormolini.

Olimpiadi anche per i più piccoli

Per avvicinare un pubblico sempre più giovane al fascino degli sport invernali, Warner Bros. Discovery rilancia la sua collaborazione olimpica con i personaggi più amati del mondo Looney Tunes. Dopo il successo di Parigi 2024, Bugs Bunny e i suoi compagni tornano protagonisti di Looney Tunes Presents: Sports Made Simple, una nuova serie di brevi episodi (disponibili gratuitamente in streaming dall’inizio del 2026 su Discovery+ e sul canale Youtube di Eurosport Italia) che spiegano con ironia e semplicità le principali discipline olimpiche invernali, dallo snowboard al pattinaggio di figura, fino al bob e al salto con gli sci.

Con Warner Bros. Discovery ed Eurosport l’inverno non finisce mai

Dopo la classica ouverture di Coppa del Mondo di sci alpino a Sölden, Warner Bros. Discovery trasmetterà oltre 1400 ore di sport invernali in diretta per 131 giorni di programmazione: una copertura che comprende tutti gli eventi di Coppa del Mondo FIS e FISG – salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, snowboard, freestyle, slittino; pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità, short track, hockey, curling – e della Coppa del Mondo di biathlon. Per la prima volta, tutti gli eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 saranno disponibili in streaming su HBO Max e Discovery+.

Gli abbonati potranno seguire in diretta le 116 gare da medaglia e tutti i 2.900 atleti grazie anche a nuove funzionalità interattive, come le notifiche alert dei momenti da medaglia e la possibilità di scegliere tra oltre 20 lingue di commento.

Tutte le voce di Eurosport per Milano-Cortina 2026

Per tutta la stagione invernale, Warner Bros. Discovery si affiderà all’esperienza e alla competenza di un team di ex campioni del mondo e olimpionici, oggi commentatori internazionali di Eurosport:

Tina Maze (Italia), pluricampionessa olimpica e mondiale di sci alpino

(Italia), pluricampionessa olimpica e mondiale di sci alpino Francesca Marsaglia , ex sciatrice alpina sul podio di Coppa del mondo

, ex sciatrice alpina sul podio di Coppa del mondo Viktoria Rebensburg (Germania), campionessa olimpica di sci alpino

(Germania), campionessa olimpica di sci alpino Gauthier de Tessières (Francia), medagliato mondiale di sci alpino

(Francia), medagliato mondiale di sci alpino Johan Clarey (Francia), medagliato olimpico e mondiale di sci alpino

(Francia), medagliato olimpico e mondiale di sci alpino Martin Schmitt (Germania), quattro volte campione del mondo di salto con gli sci

(Germania), quattro volte campione del mondo di salto con gli sci Tiffany Zahorski (Regno Unito), pattinatrice olimpica di figura

