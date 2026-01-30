Milano Cortina 2026, Bocelli, Laura Pausini e Mariah Carey sul palco: attesa alle stelle per lo show dell’anno
Chi saranno gli ospiti musicali della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026? Ecco le ultime indiscrezioni sui vip attesissimi.
Le città di Milano e Cortina si preparano ufficialmente a entrare nella storia. Le Olimpiadi Invernali 2026, in partenza il prossimo 6 febbraio, non saranno soltanto un evento sportivo di portata mondiale, ma anche un grande spettacolo musicale e d’intrattenimento. In questi giorni, l’attenzione si sta concentrando soprattutto sulla cerimonia di apertura a Milano, annunciata come uno degli appuntamenti più spettacolari dell’intera manifestazione. Sul palco, secondo le prime indiscrezioni, saliranno infatti alcune delle voci più amate e riconoscibili al mondo: da Andrea Bocelli a Laura Pausini, fino alla star internazionale Mariah Carey. Ma questo è solo l’inizio: scopriamo di più sugli attesissimi ospiti.
Olimpiadi Milano Cortina, gli ospiti musicali della cerimonia di apertura
Il momento più atteso di queste Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è fissato per venerdì 6 febbraio, quando allo Stadio Meazza di Milano andrà in scena la cerimonia di apertura che darà il via ufficiale ai Giochi. Sul fronte musicale, l’attesa è ormai arrivata ad altissimi livelli, soprattutto dopo l’uscita di indiscrezioni in merito a un cast di icone globali e orgogli nazionali. Come rivelato dal magazine Grazia, a guidare la serata dovrebbe arrivare Mariah Carey, primo nome internazionale associato all’evento, affiancata da Andrea Bocelli, simbolo della musica italiana nel mondo e presenza ormai imprescindibile nei grandi appuntamenti solenni.
Spazio anche a Laura Pausini, chiamata a rappresentare l’anima pop italiana e a raccontare, attraverso la sua voce, l’identità del nostro Paese in un periodo per lei particolarmente centrale anche sul fronte televisivo, dato che tra meno di un mese salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice di Carlo Conti. Accanto a questi nomi, la cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali punterà a raccontare l’Italia di oggi anche attraverso la partecipazione del rapper Ghali, tra i maggiori protagonisti della scena urban contemporanea.
Cantanti ospiti alle Olimpiadi Milano-Cortina: le ipotesi su Dua Lipa
Nel corso dell’importantissimo evento sportivo, non è esclusa nemmeno una sorpresa internazionale: la presenza passata di Dua Lipa in un video promozionale girato a Milano ha infatti acceso le speranze dei fan che sognano di rivedere la pop star sul palco olimpico per uno dei suoi iconici show. La cantante è stata scelta da NBC Universal come testimonial e invitata speciale per la copertura televisiva dei Giochi negli Stati Uniti, partecipando a campagne promozionali legate all’evento.
Nel video ufficiale pubblicato sui canali social dell’emittente, la popstar britannica saluta Milano in italiano e parla dell’Olimpiade. Nonostante questo ruolo nei promo e tutta l’attenzione mediatica, per il momento non sono ancora emersi annunci ufficiali che confermino Dua Lipa come ospite sul palco durante la cerimonia di apertura del 6 febbraio. Questa, per ora, rimane dunque una grande incognita.
