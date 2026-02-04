Olimpiadi 2026, Bulbarelli ‘spoilera’ Mattarella e la Rai lo toglie dalla cerimonia: al suo posto Petrecca Dopo le anticipazioni clamorose sul ruolo del Presidente della Repubblica, Viale Mazzini ha deciso di sostituire all'ultimo il vice direttore di Rai Sport. Ecco i dettagli.

Alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in Rai scoppia il caso Auro Bulbarelli. Il vicedirettore di Rai Sport, scelto in origine per raccontare in diretta il grande show di San Siro, è stato ‘fatto fuori’ dalla telecronaca dopo aver parlato a sproposito della presenza di Sergio Mattarella all’evento. Il giornalista aveva anticipato erroneamente una sorpresa ‘clamorosa’ con protagonista il nostro Presidente della Repubblica. Adesso al suo posto, nella postazione principale, salirà il direttore di rete Paolo Petrecca. Ecco qui sotto tutti i dettagli della storia.

Olimpiadi 2026, il ben servito della Rai ad Auro Bulbarelli

Tutto è nato qualche giorno fa, durante la presentazione del palinsesto Rai per i Giochi di Milano-Cortina. Auro Bulbarelli, vicedirettore di Rai Sport, si è lasciato andare a un’anticipazione ‘clamorosa’, dichiarando quanto segue a proposito del Presidente della Repubblica: "Non posso anticipare ulteriori dettagli. Posso solo dirvi che ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond".

Il riferimento è alla celebre apertura delle Olimpiadi di Londra 2012, con due stuntman travestiti da regina Elisabetta e Daniel Craig che si lanciava dall’elicottero sullo stadio della cerimonia. Bulbarelli non è entrato nei particolari, ma il paragone è bastato a scatenare l’immaginazione e (soprattutto) l’irritazione sia del Quirinale che dei vertici della rete. E infatti di lì a poco è arrivata una sonora smentita dai vari attori coinvolti.

La smentita dell’azienda e l’incarico a Paolo Petrecca

A negare quanto dichiarato frettolosamente dal giornalista ci ha pensato anche il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, che ha definito quelle di Bulbarelli "dichiarazioni sensazionalistiche…destituite di ogni fondamento". Secondo le parole ufficiali della Fondazione, Mattarella sarà invece "accolto venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro dalla presidente del Comitato olimpico internazionale Kirsty Coventry e seguirà un protocollo già definito da tempo col Quirinale…Qualsiasi altra considerazione, con paragoni di cerimonie avvenute del passato, è frutto di fantasia".

Il pasticcio, alla fine, ha convito i vertici Rai a togliere la cerimonia dalle mani di Bulbarelli. Al suo posto è stato scelto per la telecronaca il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, mentre lo scrittore Fabio Genovesi resterà seconda voce come previsto in partenza. Auro Bulbarelli rimane ovviamente nel suo ruolo di vicedirettore di Rai Sport, ma la lezione dell’azienda è chiarissima: sulle Olimpiadi – e soprattutto sul Presidente della Repubblica – è meglio non scherzare.

