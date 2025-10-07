Su Netflix la nuova serie turca trasforma il potere in un gioco d’amore: il protagonista è un volto amatissimo dal pubblico Netflix scommette sul fascino turco: la nuova dizi turca con Engin Akyürek è già la più attesa. Al centro della storia lusso, intrighi e amore impossibile.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Netflix continua a scommettere sulle serie turche, un po’ come Mediaset che, da anni ormai, delizia i telespettatori con storie avvincenti. Questa volta, il colosso dello streaming punta sul fascino di una dizi che vede protagonista uno dei volti turchi più amati dal pubblico italiano, ovvero, Engin Akyürek, star di Io Sono Farah (in cui interpreta Tahir) e Black Money Love. Al suo fianco in questa nuova avventura troveremo Asli Enver. Ambienta tra lusso, ambizioni e contrasti sociali, questo show ha tutti i connotati per diventare un nuovo fenomeno globale. Vediamo insieme tutti i dettgli.

Old Money – Mondi Opposti: trama, cast e quando esce la nuova serie turca

Old Money – Mondi Opposti, è una delle serie turche più attese del 2025, in uscita su Netflix il 10 ottobre, quindi, tra pochi giorni. La dizi racconta l’incontro tra due protagonisti dal passato opposto: Osman (Engin Akyürek), partito dal nulla e diventato ricco e potente con spietatezza, e Nihal (Aslı Enver), figlia di una famiglia di marinai e abile diplomatica. Il loro incontro rappresenta lo scontro tra due mondi, valori e concezioni del potere diversi. Al centro della vicenda c’è un’appassionata storia d’amore che nasce in mezzo a questo conflitto, e che genera tensione e attrazione reciproca. La serie, scritta da Meriç Acemi (Love 101), esplora il conflitto tra nuovi ricchi e aristocrazia consolidata.

Il cast include volti noti come Engin Akyürek (Black Money Love, Kaçış) e Aslı Enver (Kavak Yelleri), insieme a Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz e Ahmet Utlu. La Turchia si conferma uno dei principali esportatori di serie al mondo, con Istanbul considerata la nuova Hollywood per qualità e costi competitivi.

Qualche curiosità sulla serie e dove vederla in streaming

La serie turca Old Money – Mondi Opposti (titolo originale Eski Para) ci porta nel cuore di una Istanbul elegante e affascinante, dove si svolge la vita di Osman e Nihal. Le riprese mostrano una città spettacolare, con scene che incantano: dal Bosforo, con i suoi panorami bellissimi, fino agli angoli più suggestivi di Şanlıurfa. Al centro della trama c’è il contrasto tra "vecchio denaro" e "nuovo denaro", un tema che mette in luce differenze sociali e culturali, ma anche tensioni personali tra i protagonisti. La scelta delle location non è casuale: ogni ambiente riflette il mondo dei personaggi, rendendo la storia più credibile e coinvolgente.

La cura dei dettagli della produzione trasmette davvero l’atmosfera di Istanbul e dei luoghi che ospitano questa vicenda, facendo sentire lo spettatore parte del loro mondo. Potrete godervi la nuova serie Old Money – Mondi Opposti in streaming su Netflix a partire dal 10 ottobre 2025.

