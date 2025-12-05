NBA su Amazon Prime Video: Lakers contro Celtics nella più classica del basket americano
Weekend caldo in NBA: da un lato il derby storico tra Lakers e Celtics, dall'altro l'affascinante sfida tra i Thunder dominatori e i Mavericks
Tre incontri caldissimi aspettano gli appassionati di NBA in streaming su Amazon Prime Video questo weekend. Si parte nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 con la palla a due tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics, una sfida tra due delle franchigie più vincenti della storia del basket americano. LeBron James, Luka Doncic e Austin Reaves contro uno scatenato Jaylen Brown. A seguire, i Dallas Mavericks ospiteranno nel proprio palazzetto la corazzata Oklahoma City Thunder, dominatrice sin qui a Ovest. Nella sera di domenica 7 dicembre ancora il verde dei Celtics, questa volta contro i canadesi Toronto Raptors. Ecco tutto il programma del weekend della NBA su Amazon Prime Video.
NBA, LeBron e Doncic sfidano Jaylen Brown: Lakers contro Celtics in streaming su Amazon Prime Video
La sponda Lakers di Los Angeles viaggia a ritmo spedito in NBA, sedendosi attualmente al secondo posto della classifica a Ovest. Un ruolino di marcia di tutto rispetto, per quanto l’ultima uscita contro i Phoenix Suns abbia portato con sé una brutta sconfitta per 108-125. Nemmeno Luka Doncic, autore di 38 punti, è riuscito a tenere a galla i gialloviola, che ora si trovano all’orizzonte con un vero e proprio derby storico della NBA. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre, infatti, i Los Angeles Lakers sfideranno gli acerrimi rivali dei Boston Celtics. Per i verdi, privi del lungo degente Jayson Tatum, grande vittoria contro New York grazie a uno straripante Jaylen Brown da 42 punti.
Palla a due tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics all’1.00 del mattino di sabato 6 dicembre. Commento affidato alla coppia Alessandro Mamoli e Tommaso Marino.
Dallas prova ad arginare la corazzata OKC
Dopo la sfida tra Lakers e Celtics, in Texas va in scena un’altra partita dall’alto tasso di spettacolarità, con i Dallas Mavericks impegnati in casa contro gli Oklahoma City Thunder, dominatori sin qui del campionato a Ovest. I Thunder hanno travolto nell’ultimo turno i Golden State Warriors, incerottati e privi delle stelle Stephen Curry e Jimmy Butler, per 112-124. Come al solito ha brillato di luce propria Shai Gilgeous-Alexander, a referto con 38 punti e tante giocate di classe. Palla a due alle 3.30 di sabato 6 dicembre: telecronaca di Mario Castelli e Andrea Trinchieri.
Domenica 7, invece, alle 21.00 è in programma il match dei Boston Celtics contro i Toronto Raptors, con commento di Alessandro Mamoli e Andrea Trinchieri.
