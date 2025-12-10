Ok il prezzo è giusto, Iva Zanicchi ‘incorona’ Samira Lui: “È pronta”. Poi la proposta clamorosa La cantante ha commentato positivamente il possibile 'sbarco' della modella nel game show in arrivo nel 2026. E si è fatta avanti per un ruolo particolare. Ecco i dettagli.

Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto!, su Canale 5, potrebbe avere il volto di Samira Lui. La spalla di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna è considerata da molti la candidata perfetta per il celebre game show Mediaset. E a commentare questa possibilità, in un’intervista al settimanale Oggi, è stata proprio l’ex del programma Iva Zanicchi, che per 13 anni ha guidato il format riscuotendo un enorme successo. Ecco che cosa ha detto in dettaglio.

Iva Zanicchi, le parole ‘al miele’ per Samira Lui

Intervistata dal settimanale Oggi, Iva Zanicchi ha speso parole di grande stima per la 27enne Samira Lui. "È bellissima, giovane, spigliata", ha detto la cantante, "io poi ho un ‘debole’ per chi piace istantaneamente alla gente, vuol dire che la ragazza è bella anche dentro. Sono sicura che me lo tratterebbe bene, il programma, ma se lei sarà la mamma, io posso fare la nonna!".

Complimenti a parte, la Zanicchi ha anche voluto lanciare un appello ai vertici di Cologno Monzese, proprio in vista del prossimo remake di Ok, il prezzo è giusto: "Per essere pronta, Samira è pronta, però io le affiancherei almeno all’inizio, almeno per qualche puntata, un conduttore esperto, che la possa indirizzare: Iva Zanicchi". Una proposta a metà tra la battuta e la (vera) candidatura, che conferma quanto l’Aquila di Ligonchio si senta ancora legatissima al format nato e cresciuto in casa Mediaset.

Il ricordo di Silvio Berlusconi e il futuro di Samira Lui

Nella stessa intervista, Iva Zanicchi ha anche ricordato come Silvio Berlusconi la convinse a diventare conduttrice negli anni ’80: "Nel 1985 mi chiamò per propormi un programma mattutino: Facciamo un affare, che era un format americano. Io risposi picche: ‘Non sono Mike Bongiorno, faccio la cantante’. Ma lui fu, come sempre, molto persuasivo: ‘Lei registra in un mese le puntate che manderemo in onda in un anno, così torna subito a cantare e a fare le tournée’, mi disse".

Quanto al futuro in Mediaset di Samira Lui, la sua avventura a Ok, il prezzo è giusto non è ancora confermata. Ma è quasi certo che il Biscione non le permetterà, come si era ipotizzato nelle scorse settimane, di affiancare Carlo Conti al Festival di Sanremo. Come riporta Il Messaggero, infatti, "la strada che porta a Samira Lui, il volto femminile della Ruota della Fortuna" sarebbe in salita, dato che "Mediaset sta pensando a una potente controprogrammazione che prevede la messa in onda nella settimana del Festival del quiz condotto su Canale 5 da Gerry Scotti. Per Conti sarà un problema in più da risolvere".

