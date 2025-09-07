Trova nel Magazine
Libero Magazine

Su Netflix c'è un film turco imperdibile se avete amato Endless Love: la protagonista è una vera star

Oh Belinda è una commedia che mescola bene dramma e sovrannaturale, sebbene la critica l'abbia recepita in maniera non univoca

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Neslihan Atagül Doğulu in streaming su Netflix col film turco Oh Belinda
Mediaset Infinity

Dalla Turchia arrivano a getto continuo produzioni sempre a nuove, recepite dal pubblico italiano spesso e volentieri con grande entusiasmo. Una di queste è Endless Love, indimenticabile drama passato su Canale 5 e Mediaset Infinity e graziato dal fascino magnetico di Neslihan Atagül Doğulu, approdata recentemente su Netflix con un altro film, Oh Belinda. Commedia che mescola dramma e un pizzico di sovrannaturale, e diretta da Deniz Yorulmazer, è un remake di un classico del cinema turco del 1986 per la regia di Atıf Yılmaz. Nel cast, che affianca volti noti delle serie TV a nomi del grande schermo, Serkan Çayoğlu, attore amatissimo nello showbiz turco, e Necip Memili. Accanto a loro anche Meral Çetinkaya, Berli Pozam, Efe Tuncer, Sacide Tasaner e Gamze Karaduman.

Di cosa parla la trama del film turco Oh Belinda in streaming su Netflix?

Dilara (Atagül) è una giovane attrice di successo che accetta di girare uno spot pubblicitario per uno shampoo chiamato Belinda. Durante le riprese, però, accade qualcosa che nessuno, Dilara in primis, riesce a spiegarsi: la ragazza si trova catapultata nella vita del personaggio che sta interpretando, Handan, una donna comune con una quotidianità che sembra lontana anni luce da quella del mondo dorato dello spettacolo. Ad aggiungere ulteriori problemi, nessuno sembra riconoscerla per l’attrice che era prima. Tutti, dagli amici alla famiglia, la trattano come se fosse Handan. In questa commedia che assume presto i toni del surreale e del drammatico, Dilara/Handan proverà in tutti i modi a convincere chi la circonda della sua vera identità e di riconquistare la vita che ha perduto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Una Neslihan magnetica

La forza di Oh Belinda sta ovviamente nel fascino magnetico e nella capacità di cambiare rapidamente registro di Neslihan. Esattamente come in Endless Love, è in grado di passare dalla fragilità alla determinazione in pochi sguardi, mantenendo quella intensità che l’ha resa un’icona. Per i fan, la sua sola presenza basta a rendere Oh Belinda un appuntamento da non perdere in streaming su Netflix, ma anche il resto del cast non scherza.

Accanto a Neslihan c’è, come detto, c’è l’amatissimo attore Serkan Çayoğlu, che qui veste i panni di Serkan, un punto di riferimento per Dilara nel "nuovo mondo" in cui si trova intrappolata. Ma vi è anche Necip Memili, che dà il volto al marito di Handan e che dona umorismo e spessore a un personaggio centrale per la realtà in cui finisce per capitare la protagonista. La critica si è un po’ spaccata in merito a Oh Belinda, recensito in modo un po’ contrastante, ma è senza dubbio una pellicola che gli amanti del genere e dei colpi di scena non possono sicuramente farsi scappare.

Potrebbe interessarti anche

L'attrice di Endless Love, Neslihan Atagül, torna su Canale 5 nel nuovo film turco Memories

Memories, il film turco con l'attrice di Endless Love su Mediaset Infinity: la differenza tra i ruoli di Neslihan Atagül

Arriva su Canale 5 Memories, il film turco dal finale straziante con l'attrice di En...
Memories - Neslihan Atagül

Memories, in prima tv su Canale 5 il film con la star di Endless Love: anticipazioni

L’attrice turca Neslihan Atagul è pronta a tornare sul piccolo schermo con un film r...
Love of My Life, tutto sulla nuova serie turca di Prime Video

Terra Amara, Zuleyha sbarca in una nuova serie TV turca che farà impazzire i fan su Prime Video

Una grande notizia per i fan di Terra Amara e Endless Love: Prime Video lancia una n...
If You Love, le curiosità sulla serie turca con protagonista Kerem Bursin

If You Love, Canale 5 cala l’asso dell’estate: le curiosità sulla serie turca con intrighi, truffe e passione bollente

Dopo il successo su Mediaset Infinity, Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan incendian...
Un amore come te

Un amore come te, il finale del film turco che ha conquistato tutti: come finisce e dove vederlo in streaming

Una commedia romantica con Burak Özçivit, l’amatissimo Kemal di Endless Love, e la m...
Almanya-La mia famiglia va in Germania in streaming su Prime Video

Dimenticate Terra Amara e Endless Love, un emozionante film turco è su Prime Video: trama, cast e curiosità

Almanya – La mia famiglia va in Germania, delicata commedia familiare, ha conquistat...
Love is in the air, dove vedere in streaming la soap turca

Love is in the air, dal finto fidanzamento alla passione vera: perché la soap turca ha conquistato l'Italia

Love is in the air è una delle soap turche più amate in Italia, ma a cosa deve quest...
L'Amica geniale - remake turco

L’Amica geniale, il remake turco della fiction Rai per i fan di Terra Amara e Endless Love: non potrete più farne a meno

La Turchia ha deciso ufficialmente di riproporre l’amata fiction Rai con un adattame...
Una seconda occasione, film turco romantico su Mediaset Infinity

È possibile innamorarsi ancora dopo il divorzio? Su Mediaset Infinity un toccante film sulle seconde occasioni

Nurgül Yeşilçay e Özcan Deniz sono protagonisti di una commedia romantica sulla resi...

Personaggi

Neslihan Atagul

Neslihan Atagul
Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta
Blake Lively

Blake Lively
Gassmann

Alessandro Gassmann

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963