Su Netflix c'è un film turco imperdibile se avete amato Endless Love: la protagonista è una vera star Oh Belinda è una commedia che mescola bene dramma e sovrannaturale, sebbene la critica l'abbia recepita in maniera non univoca

Dalla Turchia arrivano a getto continuo produzioni sempre a nuove, recepite dal pubblico italiano spesso e volentieri con grande entusiasmo. Una di queste è Endless Love, indimenticabile drama passato su Canale 5 e Mediaset Infinity e graziato dal fascino magnetico di Neslihan Atagül Doğulu, approdata recentemente su Netflix con un altro film, Oh Belinda. Commedia che mescola dramma e un pizzico di sovrannaturale, e diretta da Deniz Yorulmazer, è un remake di un classico del cinema turco del 1986 per la regia di Atıf Yılmaz. Nel cast, che affianca volti noti delle serie TV a nomi del grande schermo, Serkan Çayoğlu, attore amatissimo nello showbiz turco, e Necip Memili. Accanto a loro anche Meral Çetinkaya, Berli Pozam, Efe Tuncer, Sacide Tasaner e Gamze Karaduman.

Di cosa parla la trama del film turco Oh Belinda in streaming su Netflix?

Dilara (Atagül) è una giovane attrice di successo che accetta di girare uno spot pubblicitario per uno shampoo chiamato Belinda. Durante le riprese, però, accade qualcosa che nessuno, Dilara in primis, riesce a spiegarsi: la ragazza si trova catapultata nella vita del personaggio che sta interpretando, Handan, una donna comune con una quotidianità che sembra lontana anni luce da quella del mondo dorato dello spettacolo. Ad aggiungere ulteriori problemi, nessuno sembra riconoscerla per l’attrice che era prima. Tutti, dagli amici alla famiglia, la trattano come se fosse Handan. In questa commedia che assume presto i toni del surreale e del drammatico, Dilara/Handan proverà in tutti i modi a convincere chi la circonda della sua vera identità e di riconquistare la vita che ha perduto.

Una Neslihan magnetica

La forza di Oh Belinda sta ovviamente nel fascino magnetico e nella capacità di cambiare rapidamente registro di Neslihan. Esattamente come in Endless Love, è in grado di passare dalla fragilità alla determinazione in pochi sguardi, mantenendo quella intensità che l’ha resa un’icona. Per i fan, la sua sola presenza basta a rendere Oh Belinda un appuntamento da non perdere in streaming su Netflix, ma anche il resto del cast non scherza.

Accanto a Neslihan c’è, come detto, c’è l’amatissimo attore Serkan Çayoğlu, che qui veste i panni di Serkan, un punto di riferimento per Dilara nel "nuovo mondo" in cui si trova intrappolata. Ma vi è anche Necip Memili, che dà il volto al marito di Handan e che dona umorismo e spessore a un personaggio centrale per la realtà in cui finisce per capitare la protagonista. La critica si è un po’ spaccata in merito a Oh Belinda, recensito in modo un po’ contrastante, ma è senza dubbio una pellicola che gli amanti del genere e dei colpi di scena non possono sicuramente farsi scappare.

