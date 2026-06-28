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Questo è l’unico giorno per recuperare (finalmente) un film di Paolo Sorrentino quasi introvabile in Italia: ecco quando e dove vederlo

Il 30 giugno Loro di Paolo Sorrentino sarà proiettato gratuitamente all’Eur Social Park dopo un talk con Marco Travaglio, Adolfo Fantaccini e Chiara Francini.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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ufficio stampa

Per molti appassionati di cinema potrebbe essere un’occasione irripetibile. Martedì 30 giugno, all’Eur Social Park di Roma, sarà infatti proiettato Loro, il film di Paolo Sorrentino dedicato alla figura di Silvio Berlusconi, diventato negli anni uno dei titoli più difficili da reperire in Italia.

Perché questa proiezione di Loro è un’occasione unica

L’appuntamento rientra nella rassegna "Schermi di Piombo. Ombre e poteri, l’Italia dietro le quinte" e sarà preceduto da un incontro con ospiti d’eccezione: i giornalisti Marco Travaglio e Adolfo Fantaccini, l’attrice Chiara Francini e la giornalista d’inchiesta Angela Camuso, che modererà il dibattito. L’evento, organizzato con il patrocinio di Roma Capitale e ospitato all’Eur Social Park, prenderà il via alle ore 20.00. L’ingresso è gratuito, ma gli organizzatori consigliano la prenotazione visto l’elevato numero di richieste. Il valore di questa serata non sta soltanto nel dibattito che accompagnerà la visione del film, ma soprattutto nella rarità dell’evento. Loro, uscito nelle sale nel 2018, è infatti diventato negli anni praticamente introvabile per il pubblico italiano. La pellicola racconta uno dei periodi più controversi della storia recente del Paese attraverso lo stile visionario di Paolo Sorrentino, con un cast guidato da Toni Servillo insieme a Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Elena Sofia Ricci, Fabrizio Bentivoglio ed Euridice Axen.

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Dopo la distribuzione cinematografica, però, il film ha seguito un percorso decisamente insolito. A differenza di altre opere del regista, inizialmente non è stato distribuito dal gruppo Mediaset. Successivamente proprio Mediaset ne ha acquisito i diritti, ma Loro è comparso solo per un breve periodo nel catalogo on demand di Mediaset Infinity ed è stato trasmesso una sola volta, nel 2019, in piena notte su un canale pay. Da allora è praticamente scomparso dalla circolazione italiana, pur continuando a essere disponibile in diversi mercati esteri. Lo stesso Sorrentino, intervenendo nel 2025 al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, aveva sintetizzato la situazione con una frase destinata a far discutere: il film non è disponibile semplicemente perché chi ne possiede i diritti sceglie di non trasmetterlo.

Un dibattito sulla memoria storica prima della proiezione

La proiezione sarà preceduta da un talk che affronta proprio il tema della memoria storica come strumento per comprendere il presente. È questa la filosofia della rassegna ideata dal direttore artistico Leonardo Scuderi insieme alla giornalista Angela Camuso: utilizzare il cinema come punto di partenza per riflettere sui grandi snodi politici, sociali e culturali che hanno segnato l’Italia degli ultimi decenni.

Marco Travaglio, Adolfo Fantaccini e Chiara Francini dialogheranno con il pubblico prima della visione del film, offrendo prospettive diverse su un’opera che, ancora oggi, continua a far discutere tanto per il suo contenuto quanto per la sua singolare storia distributiva.

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