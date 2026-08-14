Off Campus 2, colpo di scena nel cast: Prime Video 'ruba’ a Netflix la star che vestirà i panni di Summer Di Laurentis: ecco chi è L'ingresso di Shay Rudolph nel cast della seconda stagione amplia del tutto gli equilibri della serie cult di Prime Video e apre nuovi scenari sentimentali.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Off Campus 2 comincia a prendere forma e l’arrivo di una new entry ha mandato in delirio i fan della serie Prime Video che attendono la seconda stagione. Il nuovo capitolo della storia ambientata nel college americano allarga infatti il cast con un volto già noto al pubblico televisivo, pronto a entrare nel mondo della squadra di hockey e nelle sue complicate dinamiche sentimentali. Si tratta di Shay Rudolph, la quale interpreterà Summer Di Laurentis. La scelta arriva mentre cresce l’attesa per i nuovi episodi, che ripartiranno dalla relazione tra Allie e Dean e dagli equilibri lasciati in sospeso al termine della prima stagione. Un ingresso che potrebbe cambiare molte cose, ma vediamo tutti i dettagli.

Off Campus 2, Shay Rudolph entra nel cast e sarà Summer Di Laurentis

La seconda stagione di Off Campus si arricchisce di un nuovo volto: Shay Rudolph, conosciuta per The Baby-Sitters Club, interpreterà Summer Di Laurentis, sorella di Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn). L’arrivo dell’attrice è stato annunciato attraverso un post sui social condiviso dai due interpreti. La nuova stagione della serie Prime Video ispirata ai bestseller di Elle Kennedy, avrà al centro la storia d’amore tra Allie Hayes (Mika Abdalla) e Dean. La serie racconta le vicende di una squadra universitaria di hockey su ghiaccio e delle ragazze che entrano nelle loro vite, affrontando relazioni, amicizie, delusioni e il percorso verso l’età adulta.

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L’introduzione di Summer rappresenta un collegamento importante con i romanzi di Kennedy. Nella saga Briar U, infatti, Summer è la protagonista femminile legata sentimentalmente a Colin "Fitzy" Fitzgerald, giocatore di hockey al centro di The Chase. Inoltre, la serie ha già introdotto Hunter Davenport (Charlie Evans), che alla fine della prima stagione si scopre avere un passato con Summer. Anche la loro relazione viene sviluppata in The Chase.

Off Campus 2, il cast della seconda stagione

Nel cast principale della seconda stagione torneranno:

Abdalla, Kalyn

Ella Bright

Belmont Cameli

Antonio Cipriano

Jalen Thomas Brooks

India Fowler

Philipa Soo

Per Rudolph, il ruolo arriva mentre l’attrice è impegnata in altri importanti progetti: sarà protagonista del reboot di Holes per Disney+, ha recentemente recitato in She Keeps Me Young, presentato al Tribeca Film Festival 2026, e prossimamente apparirà nel film Hot Year. La serie, inoltre, è creata da Louisa Levy, che sarà co-showrunner e produttrice esecutiva insieme a Gina Fattore.

Il successo della prima stagione di Off Campus

La prima stagione ha riscosso grande successo su Prime Video, con 36 milioni di spettatori globali nei primi 12 giorni, risultando la terza stagione d’esordio più vista sulla piattaforma e la prima tra le donne di 18-34 anni. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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