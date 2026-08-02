Non solo l'Odissea di Nolan: ecco 3 film ispirati al poema epico che hanno sfidato il pubblico (e come vederli)
Fan dell'Odissea? Ecco tre film ispirati al grande poema epico, usciti in epoche diverse, da poter recuperare in streaming
Il pubblico contemporaneo potrebbe aver scoperto e amato l’Odissea grazie all’adattamento cinematografico di successo di Christopher Nolan, tuttavia i registi attingono al poema epico praticamente da quando esiste il cinema. I film ispirati all’Odissea hanno una storia lunghissima: i registi usano il mito di Ulisse già dal 1905, quando Georges Méliès recitò nei panni dell’eroe greco nel suo cortometraggio L’isola misteriosa.
Nel corso degli anni ci sono stati adattamenti più o meno fedeli alla storia originale, ma sicuramente ispirati da questa, che sono diventati dei veri cult o, comunque, film imperdibili per gli appassionati del genere. Tre di questi ve li consigliamo in questo articolo, indicando come vederli in streaming.
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3 film ispirati all’Odissea da vedere in streaming
Ulisse (1954)
Tra i più celebri c’è sicuramente Ulisse, film del 1954, prodotto da Dino De Laurentiis e Carlo Ponti, con un grande Kirk Douglas e una doppia Silvana Mangano (che interpretava sia Penelope che la maga Circe). Il film racconta gli eventi di Ulisse attraverso l’uso di flashback: la lotta contro i Proci, l’incontro con Nausicaa, Polifemo, le sirene e la maga Circe. Se volete recuperarlo o rivederlo, il film è disponibile in streaming su Raiplay.
2001: Odissea nello spazio (1968)
Ci sono poi i registi che hanno preso il mito e lo hanno trasformato in qualcosa di completamente diverso, come ha fatto Stanley Kubrick con 2001: Odissea nello spazio, che porta il viaggio di ‘Ulisse’ tra le stelle. Qui l’avventura del protagonista non si svolge infatti in mare, bensì nello spazio profondo, diventando una riflessione sull’umanità e sul futuro, oltre che un dramma suggestivo dell’uomo contro la macchina. Il film è disponibile su HBO Max in abbonamento oltre che a noleggio su Prime Video e RakutenTv.
L’oro di Ulisse (1997)
L’oro di Ulisse mette da parte mostri ed eroi antichi per raccontare la storia di un apicoltore della Florida (interpretato da Peter Fonda). Quando la sua famiglia e il suo sostentamento sono minacciati da un vecchio segreto, il veterano del Vietnam e apicoltore di terza generazione Ulee Jackson (Peter Fonda) deve affrontare il suo passato, abbattere muri emotivi e cercare di cambiare. Una versione del tutto inedita del poema epico, che pur distanziandosi nettamente per ambientazione e storia, riporta in scena alcuni tratti della sfida di Ulisse in Ulee. La visione del film in streaming è disponibile su Prime Video gratis per gli abbonati.
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