Odissea e Spider-Man, che sorpresa: al botteghino inseguono il film che non vuole cedere di un passo. Il box office di ieri 30 agosto 2026
Oceania difende la vetta e tiene a distanza Odissea e Spider-Man: ma il vero exploit è il ritorno di Harry Potter, mentre le novità faticano a salire sul podio.
Non è servito un nuovo ingresso per cambiare gli equilibri del box office italiano. I film più forti delle ultime settimane continuano a raccogliere incassi importanti, lasciando alle novità il compito di inseguire. Oceania conserva così il comando, mentre Odissea e Spider-Man: Brand New Day completano un podio (ormai consolidato). La vera sorpresa, però, arriva da un titolo che ha già fatto la storia del cinema: la riedizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale parte con numeri che vanno oltre le aspettative. Siamo agli sgoccioli di agosto e, possiamo dire che questo, è stato un mese molto positivo per il cinema. Ma vediamo meglio tutti i dettagli.
Oceania consolida la vetta, Odissea e Spider-Man resistono: il box office di ieri 30 agosto 2026
A dominare il fine settimana sono ancora una volta i tre film già presenti sul podio, che hanno resistito all’arrivo delle numerose novità. In particolare, Oceania mantiene la vetta con 1,86 milioni di euro, portando il proprio totale dal 19 agosto a 8,56 milioni. Alle sue spalle continua la corsa di Odissea, capace di raccogliere 1,34 milioni nel weekend. Il kolossal di Christopher Nolan ha raggiunto complessivamente 54,43 milioni di euro. Completa il podio Spider-Man: Brand New Day, con 940mila euro e, c’è da dire che, dal 29 luglio, il cinecomic ha totalizzato 36,75 milioni di euro e 4,56 milioni di spettatori, superando anche Barbie sul fronte delle presenze. La novità più sorpredente è la riedizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale, quarta con 775mila euro nel weekend e, in cinque giorni, il film ha già raggiunto 1,07 milioni di euro. Più cauta la partenza di The Dog Stars – Le stelle dopo la fine, quinto con 556mila euro e 668.817 euro complessivi in cinque giorni.
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Insidious: Fuori dall’altrove occupa la sesta posizione con 317mila euro e raggiunge 1,50 milioni complessivi, risultato che lo porta al quinto posto tra gli horror più performanti dell’anno. Settimo posto per One Night Only – Quando tutto è possibile, che parte con 232mila euro, arrivando a 318mila euro in cinque giorni. Completano la top 10 Tony – Diario di un cuoco, ottavo con 110mila euro nel weekend e 111.794 euro comprese le anteprime, La vendetta perfetta – Bear Country, nono con 87mila euro e 118.717 euro in cinque giorni, e la riedizione di Terminator 2, che raccoglie 77mila euro in tre giorni. Fuori dalla top 10 merita attenzione Sheep in the box di Kore-Eda Hirokazu, undicesimo con 67.596 euro.
Top 10 completa del Box Office italiano
Di seguito, la Top 10 completa del Box Office italiano con i rispettivi incassi:
- Oceania (Moana) – € 8.559.253
- Odissea – € 54.432.578
- Spider-Man: Brand New Day – € 36.748.038
- Harry Potter e la pietra filosofale – 25mo anniversario – € 1.069.397
- The Dog Stars – Le stelle dopo la fine – € 668.817
- Insidious: Fuori dall’altrove – € 1.501.443
- One Night Only – Quando tutto è possibile – € 317.910
- Tony – Diario di un giovane cuoco – € 111.794
- La vendetta perfetta – Bear Country – € 118.717
- Terminator 2 4K (ried. 2026) – € 77.158
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