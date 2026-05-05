Robert Pattinson guida i Proci e i Ciclopi nell’Odissea di Nolan: Ulisse tra mostri e incubi a Itaca Svelato il nuovo trailer di Odissea, film di Christopher Nolan: Robert Pattinson guida i Proci mentre Ulisse affronta Ciclopi e pericoli epici verso Itaca.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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L’hype è altissimo sin da quando è stato annunciato lo straordinario cast di questo film e, adesso, lo è ulteriormente perché c’è un piccola novità. Christopher Nolan ha presentato al Late Night Show il nuovo trailer di Odissea, poi diffuso anche online da Universal Pictures. Il filmato offre nuove immagini del kolossal fantasy ispirato a Omero, mostrando Odisseo (Matt Damon) nello scontro con il Ciclope e Antinoo (Robert Pattinson) impegnato nel tentativo di conquistare il trono di Itaca. Di seguito, tutti i dettagli.

L’Odissea, il nuovo trailer del film di Nolan: il tortuoso viaggio di Ulisse ha inizio

Christopher Nolan ha presentato al Late Night Show il nuovo trailer di Odissea. Nella clip viene mostrato Ulisse impegnato in una lunga e pericolosa lotta per tornare a Itaca dopo la guerra di Troia. Il film, distribuito da Universal Pictures e in uscita in Italia il 16 luglio, anticipa un’epopea spettacolare con grandi scene d’azione ed effetti visivi imponenti. Il viaggio dell’eroe è al centro del trailer, che si apre con la ninfa Calipso (Charlize Theron) e il racconto del naufragio su Ogigia. Ulisse spiega di voler tornare a casa per riabbracciare Penelope (Anne Hathaway) e il figlio Telemaco (Tom Holland), mentre a Itaca i due subiscono le pressioni e gli attacchi dei Proci guidati da Antinoo (Robert Pattinson), deciso a prendere il potere. Il trailer, inoltre, mostra anche reinterpretazioni dei miti, come i Ciclopi rappresentati in modo più realistico come guerrieri corazzati, oltre a personaggi come Eumeo (John Leguizamo) e Menelao (Jon Bernthal). Non mancano commenti critici sulla fotografia, considerata poco colorata, anche se viene riconosciuta la grande scala del progetto.

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Diretto e scritto da Nolan e prodotto con Emma Thomas, il film ha un budget di circa 250 milioni di dollari ed è girato interamente in IMAX, puntando a un’esperienza visiva di forte impatto.

Odissea, di cosa parla il film: trama e cast stellare

Il film segue Odisseo, re di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia combattuta con gli Achei. Durante il lungo cammino, che sembra non avere fine, affronta numerose insidie e creature mitologiche come il ciclope Polifemo, le Sirene e la maga Circe. Dopo molte avventure riesce finalmente a tornare a Itaca, dove lo attende Penelope, ma trova una situazione ormai cambiata e non più sicura. Il cast è il fiore all’occhiello di questa pellicola perché vede la presenza dei seguenti attori:

Matt Damon

Tom Holland

Anne Hathaway

Zendaya

Elliot Page

Robert Pattinson

Charlize Theron

Jon Bernthal

Lupita Nyong’o

Samantha Morton

John Leguizamo

Benny Safdie

Bill Irwin

Himesh Patel

Will Yun Lee

Jesse Garcia

Mia Goth

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