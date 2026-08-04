Odissea, Nolan riaccende il mito di Ulisse anche in TV: stasera in onda la miniserie (dimenticata) che è un piccolo capolavoro Dopo il successo del film di Christopher Nolan, il mito di Ulisse continua a conquistare il pubblico. Stasera Iris ripropone la celebre miniserie del 1997.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il successo di The Odyssey, il kolossal diretto da Christopher Nolan arrivato nelle sale ormai da alcune settimane, ha riportato il mito di Ulisse al centro dell’attenzione del grande pubblico. Mentre il film continua a far parlare di sé, anche la televisione rende omaggio all’eroe raccontato da Omero. Questa sera, martedì 4 agosto, Iris (canale 22) ripropone infatti L’Odissea, la celebre miniserie del 1997 che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati del genere. Un ritorno particolarmente atteso, visto che mancava dai palinsesti italiani da oltre dieci anni.

L’Odissea torna in TV, la maratona evento su Iris della serie tv di Francis Ford Coppola

Il rinnovato interesse per il poema omerico, alimentato anche dal film di Christopher Nolan, ha spinto molti spettatori a riscoprire le opere che negli anni hanno raccontato il viaggio del re di Itaca. Tra queste spicca una produzione ancora oggi considerata un piccolo gioiello, capace di coniugare spettacolarità e fedeltà al testo originale, grazie a una narrazione coinvolgente e a una ricostruzione del mondo mitologico particolarmente curata.

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La miniserie sarà trasmessa da Iris in una maratona che prenderà il via alle 21:00. Le due puntate andranno in onda consecutivamente, per una durata complessiva di 171 minuti, permettendo di seguire senza interruzioni tutte le tappe del viaggio di Ulisse: dall’incontro con Polifemo al canto delle Sirene, fino al ritorno a Itaca e al confronto finale con i Proci, in un’avventura ricca di ostacoli, alleanze e prove che hanno reso immortale il mito dell’eroe greco.

Cast internazionale e produzione d’autore

Dietro questa ambiziosa trasposizione televisiva ci sono nomi di assoluto prestigio. La regia è firmata da Andrej Končalovskij, mentre la produzione porta la firma del Premio Oscar Francis Ford Coppola, che ha contribuito a dare al progetto una dimensione internazionale e una cura particolare per la resa visiva e narrativa del racconto mitologico. Nel ruolo di Ulisse troviamo Armand Assante, affiancato da Greta Scacchi nei panni di Penelope e da Isabella Rossellini in quelli della dea Atena.

Grazie a un cast stellare, a un impianto narrativo solido e a una messa in scena ancora oggi convincente, la miniserie è considerata una delle migliori trasposizioni televisive dell’opera di Omero, capace di avvicinare anche le nuove generazioni alla complessità e alla forza del celebre poema epico. Per chi ha apprezzato il film di Christopher Nolan o desidera continuare a immergersi nelle atmosfere del poema, l’appuntamento di questa sera rappresenta una scelta ideale per riscoprire una produzione che, a quasi trent’anni dalla sua uscita, continua a conservare tutto il suo fascino e a dimostrare la straordinaria capacità del mito di Ulisse di attraversare epoche e linguaggi diversi.

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