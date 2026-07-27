Odissea di Nolan gratis su X per due ore: è boom di visite per la versione pirata. Il gesto disperato di Universal sul leak 'Odissea' di Christopher Nolan è un ormai un fenomeno globale: il kolossal dedicato alle gesta di Ulisse piratato su X colleziona due milioni di visualizzazioni

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Non è di certo un ritorno a Itaca, ma di certo al passato più buio della pirateria online. Per circa due ore e mezza, l’ultimo attesissimo film di Christopher Nolan, Odissea, è stato liberamente visibile in Rete, superando in pochissimo tempo la quota di 2,1 milioni di visualizzazioni. L’account responsabile è stato poi cancellato e la situazione è tornata sotto controllo. La casa di produzione Universal Pictures è intervenuta con una nota ufficiale al giornale Hollywood Reporter: "Siamo venuti a conoscenza della pubblicazione non autorizzata del film e abbiamo immediatamente avviato le procedure di rimozione. Prendiamo molto sul serio la violazione del copyright e adotteremo tutti i provvedimenti opportuni per proteggere i nostri contenuti e i diritti di proprietà intellettuale".

Odissea, il leak su X e i timori della produzione

La Universal ha chiarito di essere consapevole dei rischi di pirateria fin da prima dell’arrivo del film nelle sale. L’uscita di un’opera diretta da Christopher Nolan porta sempre con sé un’attesa enorme, sia perché il regista è ormai una figura simbolo del cinema moderno, sia per via delle frequenti discussioni nate sui social a causa di un cast considerato da qualcuno fin troppo "woke".

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L’episodio su X non ha fermato la grande corsa del film nei cinema di tutto il mondo. Nel suo secondo fine settimana di programmazione negli Stati Uniti, Odissea ha raccolto ben 87 milioni di dollari, portando il totale degli incassi globali oltre la soglia dei 600 milioni di dollari. Si tratta di uno dei risultati più alti mai visti per un film vietato ai minori nel suo secondo weekend, posizionandosi soltanto dietro a Deadpool & Wolverine.

La campagna per gli Oscar tra Los Angeles, Londra e New York

Oltre ai grandi incassi, il kolossal guarda con decisione alla notte degli Oscar. La corsa ai premi richiede una vera e propria campagna promozionale e, come raccontato dalla rivista Variety, l’Academy ha già iniziato le prime proiezioni riservate ai propri membri. A Los Angeles, nel Samuel Goldwyn Theater, circa mille persone hanno quasi riempito la sala per la visione nel formato 70mm. Lo stesso forte interesse si è visto a Londra, al Soho Hotel, con i giurati del Regno Unito, e a New York, dove i soci hanno potuto guardare la pellicola nel formato 35mm.

I pareri dei giudici sono stati fin da subito molto positivi. Un membro di lunga data dell’Academy ha espresso grande meraviglia, spiegando che non si aspettava un lavoro che potesse superare un successo come Oppenheimer e definendo Nolan il regista di riferimento del nostro tempo. Questo grande entusiasmo spiana la strada verso una possibile candidatura per l’attore Matt Damon, nonostante la presenza di un cast ricchissimo di grandi nomi (come Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page e Travis Scott) che avrebbe potuto dividere le preferenze dei votanti. La sensazione generale tra chi ha visto il film è che qualunque pellicola in gara dovrà vedersela direttamente con la forza dell’Odissea di Nolan. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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