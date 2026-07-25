Odissea di Nolan frantuma record anche in Italia: in 10 giorni ha già surclassato qualsiasi film mai uscito a luglio, i numeri Il film evento del regista britannico continua la sua corsa straordinaria nelle sale italiane, trascinando il pubblico e riscrivendo le classifiche degli incassi estivi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il viaggio cinematografico di Odissea non accenna a fermarsi e, anche dopo il debutto da record, il film diretto da Christopher Nolan continua a mantenere un ritmo impressionante al botteghino italiano. Il kolossal con protagonista Matt Damon ha infatti superato una nuova importante soglia, confermandosi come uno dei fenomeni cinematografici più rilevanti degli ultimi anni.

I risultati da record dell’Odissea di Nolan in Italia

Nel secondo venerdì di programmazione, la pellicola ha registrato un incasso giornaliero superiore ai 2 milioni di euro, raggiungendo complessivamente 2.479.416 euro con oltre 300 mila presenze nelle sale italiane. Un risultato che ha permesso al box office nazionale di crescere in modo significativo rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente, con un aumento del 127,61% rispetto al 25 luglio 2025. Il calo rispetto alla settimana precedente è stato invece contenuto, circa il 9%, un dato considerato fisiologico dopo il grande entusiasmo che aveva accompagnato il debutto del film. La distribuzione ha potuto contare su 2.591 schermi monitorati da Cinetel, confermando la grande attenzione riservata al progetto.

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Il record estivo conquistato da Nolan

La vera impresa di Odissea è arrivata con il superamento di una soglia simbolica: il film ha infatti raggiunto oltre 20 milioni di euro di incasso in appena nove giorni di programmazione, un risultato che lo porta direttamente nella storia del cinema italiano. Nel dettaglio, il film ha raccolto 2.147.146 euro nella nona giornata, portando il totale a 20.192.422 euro e superando i 2,45 milioni di spettatori complessivi. La media per sala è stata altrettanto significativa, con 3.683 euro registrati in ognuno dei 583 cinema coinvolti.

Con questi numeri, Odissea è diventato il film con il maggiore incasso mai realizzato in Italia nel mese di luglio, superando il precedente primato appartenente a Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2, che nel 2011 aveva chiuso il mese con 20.149.311 euro. Un risultato particolarmente importante anche per Universal, che ha scelto di puntare su un’uscita contemporanea con gli Stati Uniti, affidandosi al richiamo internazionale di Nolan e alla forza di un progetto ambizioso portato sul grande schermo.

Le prospettive per il futuro

La corsa di Odissea sembra destinata a proseguire anche nei prossimi giorni, considerando l’assenza di una forte concorrenza nelle sale prima dell’arrivo di nuovi grandi titoli. Le previsioni indicano che il film potrebbe arrivare intorno ai 25 milioni di euro complessivi già entro la fine del secondo weekend, mantenendo una progressione superiore alle aspettative iniziali. La curva degli incassi mostra un andamento particolarmente positivo e, secondo i dati disponibili, il film sta viaggiando a un ritmo superiore rispetto a titoli che hanno ottenuto risultati importanti come Il Diavolo Veste Prada 2, arrivato oltre i 30 milioni di euro complessivi. Tra i pochi esempi recenti capaci di mantenere una crescita ancora più veloce rispetto al kolossal di Nolan figura Inside Out 2, diventato a sua volta uno dei grandi fenomeni cinematografici degli ultimi anni. Intanto Odissea continua il suo percorso trionfale, trasformando l’estate italiana in una stagione da record per il cinema. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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