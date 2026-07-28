“Mi vergognerei di averla scritta”: la traduttrice Emily Wilson stronca (brutalmente) l’Odissea di Nolan, ma riconosce un merito al regista La traduttrice dell'opera di Omero, citata da Nolan come riferimento, attacca il film campione d'incassi: nel mirino soprattutto sceneggiatura e personaggi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Doveva essere un tributo, ma si è trasformato in una stroncatura senza appello. Christopher Nolan aveva indicato più volte Emily Wilson, autrice della celebre traduzione inglese dell’Odissea del 2017, come una delle fonti d’ispirazione principali per il suo kolossal con Matt Damon. Ma la docente dell’Università della Pennsylvania non ha affatto gradito il risultato. In una recensione pubblicata sulla London Review of Books, la studiosa demolisce l’adattamento del regista, accusandolo di superficialità e di aver tradito lo spirito del poema omerico. Un giudizio tanto duro quanto inatteso, che arriva proprio da chi Nolan aveva ringraziato pubblicamente.

Emily Wilson critica duramente l’Odissea di Nolan

Emily Wilson, traduttrice inglese dell’Odissea e docente all’Università della Pennsylvania, ha criticato duramente il film di Christopher Nolan, nonostante il regista avesse indicato la sua traduzione del 2017 tra le fonti d’ispirazione. In una recensione sulla London Review of Books, Wilson ha definito la sceneggiatura "pessima" e ha accusato il film di essere superficiale e di non riuscire a cogliere la complessità del poema omerico: "Mi vergognerei di aver scritto anche solo una parte di questo script." Secondo la studiosa, l’opera ripropone alcuni difetti del cinema di Nolan, con "la sua consueta combinazione di grandiosità e superficialità." Anche i personaggi, a suo giudizio, risultano poco sviluppati e privi di motivazioni convincenti.

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Wilson sostiene inoltre che il film non riesca a confrontarsi davvero con i grandi temi dell’Odissea: "L’Odyssey di Nolan non ha nulla di convincente da dire sul tempo, sulla memoria, sulla storia, sulla guerra o sul rapporto tra il glorioso ritorno di un guerriero e la vita della sua famiglia, dei suoi compagni, dei suoi amici e dei suoi avversari."

Odissea, Emily Wilson riconosce un merito a Nolan: "È un evento da celebrare"

Nonostante le critiche, la classicista riconosce al film il merito di aver riacceso l’interesse per Omero: "L’uscita del film è comunque un evento da celebrare." Nolan aveva infatti citato la traduzione di Wilson come riferimento per il suo Odisseo, ispirandosi anche all’incipit "Tell me about a complicated man".

Odissea, incassi record per il film di Nolan

Tuttavia, al di là di chi abbia gradito o meno la visione del film, l’ultimo lavoro di Christopher Nolan sta avendo un successo incredibile al botteghino. Infatti, nel secondo weekend italiano ha incassato oltre 10,6 milioni di euro, raggiungendo 26,78 milioni in undici giorni. A livello mondiale ha superato i 650 milioni di dollari, grazie anche al forte interesse del pubblico under 35. Il film di Christopher Nolan diventa così il simbolo del miglior luglio mai registrato da Cinetel. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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