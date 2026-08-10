Odissea consacra Christopher Nolan: doppio record storico, ma è un altro film ad avere un primato (per ora) irraggiungibile
Il film di Christopher Nolan continua a incantare e a macinare record, ma tra le tante sfide al box office ce n'è ancora una difficile da superare
Christopher Nolan lo aveva già dimostrato più volte, ma con Odissea è riuscito a spingersi ancora oltre. Il regista britannico ha trasformato il viaggio di Ulisse in un vero evento cinematografico, capace di conquistare il pubblico non soltanto per le sue dimensioni spettacolari, ma anche per gli straordinari risultati al box office. Il film ha infatti superato il miliardo di dollari, battendo anche uno dei più grandi successi della carriera di Nolan, Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno. Ma il traguardo non è l’unico: Odissea ha conquistato un altro primato nelle sale IMAX, confermando una corsa al botteghino che sembra tutt’altro che conclusa. Nel frattempo Spider-Man detiene un primato che per ora resta irraggiungibile dal regista britannico.
Odissea supera il miliardo: è il film più redditizio di Nolan
Il primo traguardo è arrivato con 1,1 miliardi di dollari di incassi globali, una cifra che permette a Odissea di superare il precedente record di Christopher Nolan, detenuto da Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno con 1,08 miliardi. Il film diventa così il maggiore successo commerciale della carriera del regista. La corsa al box office, però, è tutt’altro che conclusa. Odissea ha già raccolto 461 milioni di dollari in Nord America e 643 milioni nei mercati internazionali, mentre nel solo quarto weekend ha aggiunto altri 110 milioni al totale mondiale. All’appello manca inoltre un mercato particolarmente importante: la Cina, dove il film arriverà nelle sale il 14 agosto.
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Nolan e l’ennesimo record: solo Spider-Man ne ha uno imbattibile
Il secondo risultato storico riguarda invece il formato scelto da Nolan per esaltare al massimo lo spettacolo cinematografico. Odissea ha incassato 289 milioni di dollari nelle sale IMAX, superando i 271 milioni raggiunti da Avatar nel 2009. Il film diventa così il maggiore incasso di sempre nella storia delle sale IMAX, anche in questo caso con dati non adeguati all’inflazione. Il doppio traguardo rafforza ulteriormente il peso di Nolan al box office. I suoi film hanno infatti superato complessivamente i 7 miliardi di dollari di incassi, mentre tre pellicole sono riuscite a oltrepassare individualmente il miliardo: The Dark Knight, Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno e ora Odissea. L’avventura con Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland e Zendaya è inoltre il secondo film di maggior incasso dell’anno, alle spalle di Spider-Man: Brand New Day, arrivato a 1,67 miliardi di dollari. Per ora, dunque, il film di Nolan deve accontentarsi del secondo posto, ma la corsa è ancora aperta: l’anno cinematografico è tutt’altro che concluso e Odissea ha ancora tempo per provare a colmare la distanza. Odissea occupa anche il secondo posto tra i film vietati ai minori più redditizi di sempre, dietro Deadpool & Wolverine, che nel 2024 aveva raggiunto 1,3 miliardi di dollari. Nel frattempo, Spider-Man: Brand New Day continua la propria corsa: nel secondo weekend ha incassato 145 milioni di dollari in Nord America, ottenendo il terzo miglior secondo fine settimana nella storia del box office, dietro Star Wars: Il Risveglio della Forza e Avengers: Endgame.
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15 Agosto 2026
OdisseaRai 3
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