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"I mie bicipiti in Odissea sono di un donna", Matt Damon svela l'inganno: chi è la stuntwoman diventata virale

Incredibile ma vero: i bicipiti (diventati virali) di Matt Damon in una scena dell'Odissea sono in realtà di una donna. L'attore ne svela anche l'identità

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Odissea, l'inganno dei bicipiti di Matt Damon: "Sono di una donna, non miei"

Tutti a bocca aperta per i bicipiti di Matt Damon in una delle scene più importanti del nuovo film L’Odissea di Christopher Nolan. Ma dietro quei muscoli non c’è l’attore hollywoodiano, bensì una donna di 34 anni alta poco più di un metro e quaranta.

Lei è Devyn Dalton, una stuntwoman canadese dalla forma fisica invidiabile, e a svelare ‘l’inganno’ è stato proprio Damon durante un’intervista, facendo poi diventare sia l’aneddoto che la sua controfigura virali.

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Il film sta facendo parecchio discutere, sia chi ama il mito di Omero sia i cinefili puri. E tra i temi più chiacchierati c’è sempre stata la trasformazione fisica di Damon per interpretare Ulisse. Tuttavia, alla fine si è scoperto che parte del merito va proprio a questa controfigura speciale, a dimostrazione di quanto Nolan ami ancora il cinema "di una volta", fatto di trucchi reali e poco computer.

Chi è Devyn Dalton, la donna che ha prestato i bicipiti a Matt Damon in Odissea

Devyn Dalton inizia la sua carriera come ballerina in Canada, poi nel 2011 passa al cinema con piccoli ruoli nel franchise de Il pianeta delle scimmie. Tra i suoi lavori più recenti ci sono Weapons e la serie The Last of Us. Con L’Odissea ha fatto una cosa più unica che rara: è stata la controfigura di un attore uomo molto famoso, rompendo gli schemi in un settore dove le donne sono appena il 20%.

La battaglia contro i Lestrigoni: cos’è successo sul set

Damon non ha risparmiato i complimenti per lei: "Ha le braccia più pazzesche che abbia mai visto", ha raccontato l’attore, rivelando anche che in uno dei poster promozionali è proprio lei ad apparire di spalle. Il cambio tra i due avviene durante la battaglia contro i Lestrigoni, che nella versione di Nolan sono guerrieri in armatura. Per far sembrare Devyn (così minuta) un guerriero in grado di affrontare stuntman alti più di due metri, sul set hanno usato la prospettiva forzata. È un’illusione ottica "manuale" basata sulle distanze dalla telecamera, usata in passato da maestri come Hitchcock o da Peter Jackson per gli Hobbit ne Il Signore degli Anelli. Nessun effetto speciale al pc, solo puro ingegno visivo.

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Il bello della storia è che una professionista abituata a non farsi mai notare è diventata famosa proprio per quanto è stata brava a "scomparire". Con un pizzico di rammarico: se il film fosse uscito poco più tardi, Devyn avrebbe potuto persino correre per il nuovo Premio Oscar dedicato agli stuntman, che debutterà con la 100a edizione degli Academy Awards.

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