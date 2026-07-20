Odissea, Nolan sfrutta l'Italia per dare un volto al suo ultimo film: le location (mozzafiato) del kolossal
Il regista anglo-americano ha girato in lungo e in largo il Mediterraneo, e non solo, per trovare le location giuste per il suo ultimo film
Nelle sale cinematografiche di tutto il mondo è finalmente uscito, dopo mesi di attesa e infinite polemiche, Odissea di Christopher Nolan, adattamento del poema omerico sul ritorno a casa dell’eroe Ulisse dopo la Guerra di Troia. Un film mastodontico, un vero e proprio kolossal moderno, per cui il regista anglo-americano ha voluto fare le cose alla grandissima. Non solo per l’utilizzo unicamente di camere IMAX per girare il film, o del maggior impiego possibile di effetti pratici, ma anche la scelta di location che potessero ispirare ed emozionare, oltre che rappresentare al meglio il lunghissimo viaggio di Ulisse fino a Itaca. E per la scelta delle location di Odissea, Nolan ha guardato molto anche in casa nostra, all’Italia.
Le location di Odissea: Christopher Nolan attinge tantissimo dall’Italia
A Odissea è stato destinato un budget non indifferente, circa 250 milioni di dollari, in larga parte destinato agli spostamenti. Il grosso delle riprese si è svolto in Italia, Islanda, Grecia, Marocco e Scozia, e sono state infine completate negli studi di Universal City, in California. Ovviamente, buona parte di queste si sono svolte in Grecia nella penisola meridionale del Peloponneso. Anche le riprese per la sequenza con il Ciclope Polifemo sono ambientate nella grotta di Nestore, una cavità naturale vicino alla spiaggia di Voidokilia, nella regione della Messenia. Damon ha raccontato che realizzarle è stato un vero inferno a causa delle migliaia di api all’imboccatura della grotta. Senza contare l’effetto ottenuto portando all’interno della stessa circa una quarantina di pecore. "Dopo un po’ tutto è diventato molto, molto umido e maleodorante", ha riferito Christopher Nolan.
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Per quanto riguarda l’Italia, come location per Odissea è stata scelta la Sicilia, in particolare l’isola di Lipari, nelle Eolie. Essa è stata il luogo prescelto per rappresentare il celebre incontro di Ulisse con le sirene, la terzultima prova che il protagonista deve affrontare insieme ai suoi compagni dopo il combattimento con il ciclope Polifemo e lo scontro con la maga Circe (nel film, Samantha Morton). La produzione ha anche toccato le coste del Lazio, sfruttando il litorale di Ostia per alcune delle sequenze navali.
Vere imbarcazioni per le riprese navali
Durante le riprese, che si sono tenute lo scorso aprile, il porto di Pignataro sul versante orientale della Sicilia è diventata la base per la troupe. Vi erano stati ormeggiati dieci velieri d’epoca che assolvevano a ruoli diversi: alcuni facevano parte della vera e propria scenografia del film, altri sono stati usati per trasportare il personale e tutte le attrezzature necessarie per girare in mare aperto. Nolan ha infatti voluto che la maggior parte delle scene in mare si svolgessero effettivamente tra i flutti.
Oltre a questi, Nolan ha sfruttato anche gli scorci di Vulcano e quelli offerti dagli scogli di Pietra Lunga e Pietra Menalda (che il regista ha fatto corrispondere alle "rupe erranti" citate nel dodicesimo canto dell’Odissea), dalla Pietra del Bagno e dall’isolotto di Basiluzzo, a nordest di Panarea. Ci sono state riprese anche sull’isola di Favignana, nell’arcipelago delle Egadi.
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