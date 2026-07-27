È un’”Odissea” da record assoluto, il capolavoro di Christopher Nolan è un trionfo mondiale: il box office di ieri 26 luglio 2026 L'ultimo capolavoro di Christopher Nolan continua a dominare nelle sale cinematografiche: il passaparola premia e luglio 2026 entra nella storia del box office.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il box office italiano continua a stupire. Nell’ultimo fine settimana la breve tregua dal caldo torrido ha spinto milioni di persone nelle sale cinematografiche e i dati parlano di un luglio 2026 a un passo da un primato storico. Sul podio, saldamente al primo posto, troviamo l’imponente Odissea di Christopher Nolan, che invece di calare fisiologicamente, ha fatto meglio del debutto: un caso più unico che raro. Nel frattempo cresce l’attesa per quello che succederà nei prossimi giorni, quando in sala arriverà un altro attesissimo titolo che potrebbe ribaltare completamente la classifica, ovvero, Spider-Man: Brand New Day.

Odissea inarrestabile, Nolan ha fatto di nuovo centro: il box office di ieri 26 luglio 2026

Questa è, senza dubbio, una bella notizia: il box office italiano continua a crescere. Dal 23 al 26 luglio sono stati incassati 12,46 milioni di euro, segnando il terzo miglior weekend dell’anno. A dominare la classifica è ancora Odissea di Christopher Nolan, al primo posto, che nel secondo weekend incassa 10,64 milioni di euro, e raggiunge 26,78 milioni complessivi. Il film potrebbe superare rapidamente i 30 milioni e puntare a risultati ancora più importanti. La sfida con Spider-Man: A Brand New Day, in uscita il 29 luglio, potrebbe dare ulteriore impulso al mercato. Al secondo posto troviamo Minions & Monsters, con 562.733 euro nel weekend e 6,87 milioni complessivi dal debutto. Il terzo posto è occupato da Toy Story 5, che incassa 237.616 euro e raggiunge 8,90 milioni totali.

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Al quarto debutta Deep Water – Incubo dagli abissi, con 223.180 euro. Segue al quinto Terapia di famiglia, che all’esordio incassa 103.296 euro. La casa: Il rogo del male, occupa la sesta posizione con 72.549 euro nel weekend e un totale di 1,05 milioni di euro. Il settimo posto è di Blue, esordio alla regia di Eleonora Puglia, che incassa 68.206 euro. All’ottavo troviamo l’anime giapponese A New Dawn, con 36.513 euro. Disclosure Day di Steven Spielberg, alla nona posizione, aggiunge 31.341 euro e arriva a 4,97 milioni complessivi. Chiude la top 10 Il Diavolo Veste Prada 2, che incassa 27.902 euro nel weekend e raggiunge un totale di 32,05 milioni di euro dal 29 aprile.

La Top 10 completa del Box Office italiano

Ecco la classifica completa della Top 10 del Box Office italiano con i rispettivi incassi:

Odissea – € 26.780.158 Minions & Monsters – € 6.874.264 Toy Story 5 – € 8.903.724 Deep Water – Incubo dagli abissi – € 223.182 Terapia di famiglia (Jamais sans mon psy) – € 103.296 La casa: Il rogo del male (Evil Dead Burn) – € 1.047.417 Blue – € 80.014 A New Dawn – € 36.513 Disclosure Day – € 4.973.604 Obsession – € 5.326.801

Odissea non si ferma, volano gli incassi mondiali

Anche negli USA, il film di Christopher Nolan resta al primo posto al box office con 87 milioni di dollari nel secondo weekend. Gli incassi raggiungono 286,4 milioni in Nord America ma, a livello mondiale, si parla di una cifra da capogiro: 639,6 milioni. Un risultato nettamente migliore rispetto a Oppenheimer, che nel secondo weekend del 2023 aveva perso il 43%. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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