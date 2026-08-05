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Odissea supera Il Signore degli Anelli al box office: il nuovo record del film di Christopher Nolan

Il kolossal fantasy con Matt Damon batte gli incassi della trilogia di Peter Jackson negli Stati Uniti e punta al primato globale.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Odissea, se hai amato il film di Christopher Nolan non puoi perderti assolutamente queste due serie tv
Universal Pictures Italia

Odissea, il nuovo kolossal fantasy diretto da Christopher Nolan, continua la sua corsa al cinema conquistando pubblico e critica. Il film con Matt Damon ha raggiunto un importante traguardo al botteghino americano, superando gli incassi di una delle saghe fantasy più amate di sempre: Il Signore degli Anelli. Ora punta a nuovi record globali e a una possibile sfida agli Oscar.

Odissea supera gli incassi della trilogia de Il Signore degli Anelli negli Stati Uniti

Il successo commerciale di Odissea non sembra arrestarsi. Il film di Christopher Nolan ha infatti superato al box office statunitense gli incassi complessivi ottenuti da ciascun capitolo della trilogia originale de Il Signore degli Anelli, diventando uno dei fantasy più redditizi della storia recente. A favorire la crescita del film hanno contribuito diversi elementi: il forte interesse del pubblico, l’accoglienza positiva della critica e la possibilità di vedere la pellicola in sale premium come gli IMAX, dove il costo dei biglietti è generalmente più alto ma l’esperienza cinematografica è considerata più immersiva.

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Secondo gli ultimi dati disponibili, Odissea ha raggiunto circa 395 milioni di dollari di incasso sul mercato nazionale americano. Una cifra che gli ha permesso di superare i risultati ottenuti dai tre film della saga fantasy di Peter Jackson: La Compagnia dell’Anello aveva raccolto circa 325 milioni di dollari, Le Due Torri 350 milioni, mentre Il Ritorno del Re si era fermato a circa 386 milioni negli Stati Uniti. Il prossimo grande obiettivo riguarda ora il mercato globale. Il Ritorno del Re, grazie anche alle numerose riedizioni arrivate negli anni, ha superato quota 1,1 miliardi di dollari complessivi nel mondo. Odissea si trova già vicino a questo traguardo, con oltre 900 milioni di dollari raccolti, e potrebbe presto diventare il nuovo campione della sfida. Il film punta inoltre a superare Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno, che con 1,08 miliardi resta attualmente il maggiore incasso della carriera di Nolan.

Odissea agli Oscar: la sfida al record de Il Signore degli Anelli

Oltre al successo economico, grande attenzione è rivolta anche al possibile percorso di Odissea nella stagione dei premi. La domanda degli appassionati è se Christopher Nolan riuscirà a riportare il fantasy ai vertici degli Oscar, oltre vent’anni dopo il trionfo ottenuto da Peter Jackson con Il Signore degli Anelli. La trilogia ambientata nella Terra di Mezzo ha conquistato complessivamente 17 premi Oscar, mentre Il Ritorno del Re ha scritto la storia vincendo tutte le 11 statuette per cui era candidato.

Per Nolan si tratta di un nuovo banco di prova dopo il grande successo di Oppenheimer, che aveva portato il regista a ottenere numerosi riconoscimenti internazionali. Odissea potrebbe quindi rappresentare un’altra importante occasione per dimostrare che il cinema fantasy può ancora raggiungere risultati straordinari sia al botteghino sia nelle competizioni più prestigiose.

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