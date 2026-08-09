Odissea, nel successo del nuovo kolossal di Nolan c'è anche Batman: l'inatteso "ritorno" del Cavaliere Oscuro Dietro il successo di Odissea si nasconde un richiamo ad un altro successo di Nolan: Agamennone sembra riportare sullo schermo Batman

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Odissea è già uno dei film più importanti della carriera di Christopher Nolan. Il kolossal dedicato al viaggio di Ulisse ha conquistato il pubblico internazionale grazie a una produzione imponente, a un cast stellare e a una rilettura del poema di Omero capace di unire spettacolo, mito e introspezione. Un successo che ha riportato il regista premio Oscar al centro della conversazione cinematografica, confermando ancora una volta la sua capacità di trasformare grandi storie in eventi globali.

Ma dietro il trionfo di Odissea c’è anche un collegamento con uno dei capitoli più amati della filmografia di Nolan. A distanza di anni, il regista sembra infatti tornare su alcune delle immagini e delle idee che avevano reso celebre la sua trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro. Agamennone sembra infatti dialogare direttamente con il Batman interpretato da Christian Bale.

Agamennone come Batman: il legame nascosto tra Odissea e Il cavaliere oscuro



Tra i personaggi di Odissea, Agamennone è quello che più richiama l’immaginario del cinema di Christopher Nolan. Il condottiero greco non viene mostrato soltanto come un re alla guida del suo esercito, ma come una figura costruita attorno a un simbolo: la sua armatura, la sua presenza imponente e il suo aspetto quasi inaccessibile lo trasformano in qualcosa di più grande dell’uomo che rappresenta. Il collegamento con Batman nella trilogia del Cavaliere Oscuro nasce proprio da questa costruzione visiva. Come Bruce Wayne, anche Agamennone viene definito attraverso una serie di elementi riconoscibili: una silhouette oscura, un volto parzialmente nascosto, un’armatura che modifica la percezione del personaggio e lo rende immediatamente riconoscibile. In entrambi i casi Nolan racconta un uomo che sceglie — o è costretto — a trasformarsi in un simbolo.

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Bruce Wayne supera i limiti della propria identità per diventare Batman, mentre Agamennone assume un ruolo che lo rende una figura quasi leggendaria all’interno del mondo di guerra raccontato in Odissea. La somiglianza più forte sta proprio nel modo in cui Nolan utilizza l’immagine del corpo corazzato: non è soltanto una protezione fisica, ma un linguaggio visivo che racconta il peso del ruolo, della responsabilità e del potere. Come Batman non è più soltanto Bruce Wayne quando indossa la maschera, anche Agamennone appare trasformato dalla propria armatura in una presenza che supera il semplice individuo.

Il legame tra Agamennone e Batman racconta una delle grandi ossessioni del cinema di Nolan: personaggi costretti a vivere oltre la propria identità. Bruce Wayne rinuncia in parte a sé stesso per diventare il Cavaliere Oscuro; Agamennone finisce invece per essere consumato dal ruolo che rappresenta. uomini straordinari che raggiungono qualcosa di enorme, ma devono poi affrontare il peso delle conseguenze delle proprie scelte



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