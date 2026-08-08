Christopher Nolan batte Checco Zalone: Odissea fa il miracolo ma a Buen Camino resta un primato L'Odissea di Christopher Nolan supera al botteghino Buen Camino: il risultato del 2026 è netto ma, per ora, Zalone mantiene ancora un primato importante

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Alla fine Christopher Nolan ce l’ha fatta: il suo ultimo film, Odissea, in sala ormai da diverse settimane, ha superato gli incassi del 2026 di Buen Camino, l’ultima commedia con Checco Zalone. Il colossal del regista britannico ha superato quota 41 milioni di euro, staccando, almeno per quanto riguarda i dati di quest’anno, la pellicola del comico barese che si è fermata a 40,4 milioni.

Christopher Nolan supera Checco Zalone, ma al comico rimane un primato

Se si guarda però all’incasso totale di Buen Camino fin dal suo debutto – il film è uscito al cinema nel periodo di Natale 2025 – la sfida è decisamente più complicata. Con un totale complessivo di ben 76,5 milioni di euro, il film di Zalone resta saldamente in cima alla classifica dei film più visti di sempre in Italia. Lo scarto tra i due è di oltre 26 milioni di euro: una distanza difficilissima da colmare per L’Odissea di Nolan, anche se nel cinema mai dire mai. Anche sul fronte dei biglietti staccati il testa a testa è vicinissimo: Nolan ha registrato finora quasi 4,95 milioni di spettatori, contro i 5,07 milioni presenze di Zalone nel 2026.

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La classifica dei film più visti (finora) del 2026

Dando un’occhiata al resto della classifica di quest’anno, sul terzo gradino del podio troviamo Il diavolo veste Prada 2, atteso seguito della celebre commedia con Meryl Streep. In quarta posizione si piazza Michael, il film biografico dedicato all’ascesa di Michael Jackson, seguito dall’ottimo esordio di Spider-Man: Brand New Day. Tra i primi dieci titoli dell’anno figurano anche altri grandi franchise; parliamo di: Super Mario Galaxy – Il film; Toy Story 5; Avatar: Fuoco e Cenere e il nuovo adattamento di Cime Tempestose.

Il sorpasso in Italia è solo l’ennesima dimostrazione della forza di Christopher Nolan sul grande schermo. A livello internazionale, infatti, Odissea ha già superato la soglia dell’incasso miliardario in dollari, piazzandosi tra i film con i maggiori incassi al mondo di quest’anno.

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