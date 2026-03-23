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Oceania, Dwayne Johnson tra le onde nel remake live-action del film Disney: la scommessa è bissare il successo

A dieci anni di distanza dall'originale animato, Disney presenta il trailer del remake live-action con Dwayne Johnson

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Oceania, Dwayne Johnson tra le onde nel remake live-action del film Disney
AnsaFoto

A diffondere per primo il trailer ufficiale del remake live-action di Oceania è stato Dwayne "The Rock" Johnson, voce del semidio Maui anche nel film originale animato Disney. Il wrestler tornerà a interpretare il compagno di viaggio di Vaiana, qui interpretata da Catherine Laga’aia. l trailer offre uno sguardo mozzafiato sulla trasposizione realistica degli oceani e delle creature mitologiche che hanno reso celebre la versione animata, promettendo un’esperienza visiva che punta a ridefinire gli standard dei remake della Casa del Topo. Come sempre vi lasciamo il trailer di Oceania in calce a questo articolo.

Il trailer del live-action di Oceania ci riporta nei paradisi polinesiani

Al centro della scena un Maui che sembra uscito direttamente dal film originale per fisicità e carisma. La scelta di mantenere Dwayne Johnson come volto e corpo di Maui rappresenta un unicum per i remake Disney, garantendo una continuità che i fan hanno accolto con estremo favore sin dal primo annuncio ufficiale. Una scelta simile si era rivelata vincente in casa Dreamworks per il rifacimento live-action di Dragon Trainer, con Gerard Butler unico "superstite" del cast vocale originale e ancora nei panni del padre del giovane protagonista, Hiccup.

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La produzione del film ha puntato molto sulla fedeltà alle radici polinesiane, coinvolgendo nuovamente nomi chiave del successo originale come Lin-Manuel Miranda per la parte musicale. Un trailer, quello del live-action di Oceania, che arriva in un momento strategico, confermando come l’universo di Oceania sia diventato uno dei pilastri fondamentali dell’offerta Disney per le nuove generazioni. La curiosità intorno alla resa tecnica del live-action è altissima, specialmente per quanto riguarda la gestione degli effetti visivi legati all’oceano senziente.

Il cast del live-action di Oceania e quando esce al cinema

La sfida di portare sullo schermo un mondo così vibrante e magico in versione live-action è stata affidata alla regia di Thomas Kail, noto per il suo lavoro su Hamilton. La sceneggiatura del film è stata curata da Jared Bush e Dana Ledoux Miller. Al fianco dei due protagonisti troviamo John Tui nel ruolo del Capo Tui e Frankie Adams in quello di Sina. A loro si aggiunge anche Rena Owen come Nonna Tala.

Vi ricordiamo che il remake live-action di Oceania uscirà nelle sale italiane il 19 agosto 2026, a dieci anni dall’uscita dell’originale animato; vi lasciamo qui sotto il trailer ufficiale doppiato in italiano.

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