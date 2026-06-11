Dwayne Johnson torna semidio in carne e ossa, il trailer finale di Oceania è tutto quello che speravate di vedere: ecco perché è magia pura Disney ha diffuso il trailer finale del live-action, che arriverà nelle sale a luglio 2026: Dwayne Johnson nei panni di Maui affiancherà Catherine Laga’aia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Disney ha ufficialmente sciolto le ultime riserve pubblicando il trailer finale di Oceania, l’adattamento live-action del celebre film d’animazione. Le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione: paesaggi mozzafiato, una colonna sonora emozionante e un Dwayne Johnson che incarna alla perfezione il carismatico semidio Maui. Accanto a lui, la giovanissima Catherine Laga’aia nel ruolo della coraggiosa Vaiana. Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli i quando dovrete recarvi al cinema per non perderlo.

Oceania, il trailer finale del film live-action con Dwayne Johnson è un mix di emozioni

Ebbene sì, per la gioia di grandi e piccini, Disney ha rilasciato online il trailer finale di Oceania, il live-action del film d’animazione del 2016, in uscita il 19 agosto 2026. Il film vede il ritorno di Dwayne Johnson nel ruolo di Maui, questa volta in versione live-action dopo aver doppiato nei film animati, mentre la protagonista Vaiana è interpretata da Catherine Laga’aia, al debutto cinematografico. La storia, come c’era da aspettarsi, segue le orme di quella originale: Vaiana risponde alla chiamata dell’oceano e lascia l’isola di Motunui per oltrepassare la barriera corallina, intraprendendo un viaggio con Maui per salvare il suo popolo e riportare prosperità. Il trailer mostra la giovane che cerca di rispondere, appunto, al richiamo del mare. Nel cast ci sono anche:

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John Tui (capo Tui)

Frankie Adams (Sina)

Rena Owen (nonna Tala).

La regia è di Thomas Kail, con sceneggiatura di Dana Ledoux Miller e Jared Bush. Tra i produttori figurano Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia e Lin-Manuel Miranda, mentre la colonna sonora è firmata da Mark Mancina insieme a Lin-Manuel Miranda e Opetaia Foa’i.

Dwayne Johnson, i prossimi progetti dell’attore

L’agenda di Dwayne Johnson è piena zeppa di impegni da ora fino al 2027. Oltre a Oceania, l’attore sarà nel cast diJumanji: Open World, quarto capitolo della saga confermato da Sony, con il ritorno del cast principale (Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan) e la regia di Jake Kasdan. La storia continuerà l’ambientazione nel mondo del videogioco. C’è poi il film hawaiano di Martin Scorsese (probabilmente nel 2027), un thriller ambientato alle Hawaii prodotto da 20th Century Studios, con Johnson, Leonardo DiCaprio ed Emily Blunt. Racconta l’ascesa del boss criminale Wilson "Nappy" Pulawa negli anni ’60-’70, tra scontri con mafia internazionale e corporation.

Il film, descritto come un mix tra Goodfellas e The Departed, è previsto in riprese nel 2026 e ha attirato forte interesse tra grandi studi. E poi spazio a Fast Forever (17 marzo 2028), capitolo finale di Fast & Furious, diretto da Louis Leterrier. Vin Diesel ha annunciato il titolo e la data, con il ritorno di Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs.

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