Ocean’s Eleven, colpo a sorpresa per il prequel con Margot Robbie: scelto il villain (e arriva dal mondo di Narcos) Il prequel di Ocean’s Eleven accelera i lavori: accanto a Margot Robbie e Bradley Cooper arriva la star di Narcos, indicato come possibile antagonista.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il prequel di Ocean’s Eleven sta prendendo forma e ogni nuova indiscrezione alimenta l’attesa dei fan. L’annuncio di Margot Robbie come protagonista e di Bradley Cooper nei panni di regista, sceneggiatore e produttore, ha entusiasmato i fan ma, c’è un’altra novità. Il cast si potrebbe arricchire: sì, perché circola il nome di un attore che potrebbe entrare a far parte del progetto e, a quanto si vocifera, il ruolo che gli sarebbe stato riservato potrebbe cambiare le dinamiche della storia. Si tratta di Wagner Moura, volto noto per la serie Narcos. Di seguito, tutti i dettagli.

Ocean’s Eleven, la star di Narcos Wagner Moura in trattativa per entrare nel cast del prequel

Fervono i preparativi per il prequel di Oceaan’s Eleven che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe accogliere un altro volto nel cast. Parliamo di Wagner Moura, celebre per Narcos e recentemente protagonista di importanti successi cinematografici. L’attore sarebbe in trattative per interpretare il principale antagonista della storia, e potrebbe affiancare Margot Robbie e Bradley Cooper. Ambientato durante il Gran Premio di Monaco del 1962, il film racconterà le vicende dei genitori di Danny Ocean, presentati come due abili criminali impegnati in un ambizioso colpo. Margot Robbie sarà protagonista e produttrice attraverso LuckyChap, mentre Bradley Cooper ricoprirà anche i ruoli di regista, sceneggiatore e produttore.

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Il progetto ha attraversato diversi cambiamenti nel corso degli anni, con l’uscita di scena di registi come Jay Roach e Lee Isaac Chung, fino all’affidamento completo della guida creativa a Cooper. Per quanto riguarda le riprese, dovrebbero iniziare entro la fine dell’estate tra Parigi e il sud della Francia, mentre l’uscita è prevista per giugno 2027.

In arrivo anche Ocean’s Fourteen George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts

Ma il prequel di Ocean’s Eleven non è l’unica grande novità. Warner Bros. starebbe sviluppando anche Ocean’s Fourteen, che dovrebbe riportare sullo schermo George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts e Don Cheadle. A confermarlo mesi fa, anche George Clooney in un’intervista. La novità principale del film sarà il tema dell’età che avanza. Come spiegato da Clooney: "C’era qualcosa nell’idea che siamo troppo vecchi per fare quello che facevamo prima, ma ancora abbastanza intelligenti da sapere come farla franca, che mi ha conquistato". I protagonisti, infatti, dovranno affrontare il fatto di aver "perso un colpo" e trovare nuovi modi per "aggirare i loro limiti".

L’ispirazione arriva dal film Going in Style del 1979, che raccontava la storia di un gruppo di anziani impegnati in una rapina. Il nuovo capitolo della saga dovrebbe riprendere questo concetto, adattandolo allo stile elegante e sofisticato che ha reso celebri i film di Ocean. Il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo: i sopralluoghi per le location sono già iniziati e le riprese dovrebbero partire nell’ottobre 2026. Alla regia non ci sarà Steven Soderbergh, ma David Leitch (Deadpool 2), mentre Clooney ha contribuito anche alla scrittura della sceneggiatura.

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