Ocean’s Eleven, Margot Robbie riparte da un segreto e Final Destination 7 torna a terrorizzare: ecco quando li vedremo
Warner Bros svela la data uscita del prequel di Ocean’s Eleven e di Final Destination 7, ampliando il calendario con nuovi capitoli molto attesi dal pubblico.
Al CinemaCon, Warner Bros. ha annunciato le date di uscita di sette film tra il 2027 e il 2028, confermando una strategia che unisce franchise consolidati e nuovi progetti. Tra i titoli più attesi ci sono il prequel di Ocean’s Eleven con Margot Robbie e Final Destination 7. L’annuncio arriva dopo un periodo positivo per lo studio, segnato da vari successi al box office come Sinners, Superman e The Conjuring: Last Rites. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Ocean’s Eleven, quando esce il prequel con Margot Robbie
Alla CinemaCon 2026, Warner Bros ha annunciato ufficialmente il prequel di Ocean’s Eleven, uno dei progetti più attesi dello studio. Il film avrà come protagonisti Margot Robbie e Bradley Cooper, con quest’ultimo anche nel ruolo di regista e sceneggiatore. La storia sarà ambientata al Gran Premio di Monaco del 1962 e non seguirà Danny Ocean, ma i suoi genitori, descritti come due brillanti truffatori che gli hanno trasmesso le loro abilità. I due attori interpreteranno proprio questa coppia durante una grande rapina organizzata nel prestigioso contesto della Formula 1. La sceneggiatura è firmata da Carrie Solomon, mentre la produzione sarà curata da Margot Robbie con la sua casa LuckyChap. Le riprese dovrebbero iniziare entro l’anno e l’uscita è prevista per il 2027. Bradley Cooper ha assunto la regia dopo l’uscita dal progetto di altri registi.
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Parallelamente, è stato confermato anche Ocean’s 14, che riporterà parte del cast originale, tra cui George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts e Don Cheadle.
Final Destination 7: quando esce il nuovo capitolo della saga
Tra i vari film horror, è stata annunciata anche la data di uscita di Final Destination 7, fissata per il 12 maggio 2028. Il settimo film della saga conferma la continuità del franchise dopo il ritorno avvenuto con il sesto capitolo. La produzione è di Warner Bros. e New Line, con vari produttori coinvolti tra cui Craig Perry e Jon Watts. Il nuovo progetto nasce dal successo di Final Destination: Bloodlines, il capitolo più redditizio della serie, che ha incassato 286 milioni di dollari e portato il franchise vicino al miliardo complessivo. Diretto da Zach Lipovsky e Adam Stein e scritto da Lori Evans Taylor e Gary Busick, il film ripropone la classica trama della Morte che segue diverse generazioni della stessa famiglia, ottenendo anche buoni riscontri di critica.
Altri film in uscita annunciati da Warner Bros.
Warner Bros ha inoltre presentato altri titoli in arrivo nel 2027, tra cui Minecraft 2, Margie Claus con Melissa McCarthy e Shiver con Keanu Reeves, oltre a film già annunciati come Dune: Part III e Supergirl.
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