Dopo 25 anni, George Clooney torna sullo schermo con il film più atteso di sempre e il cast storico della trilogia originale
Dopo decenni, la squadra simbolo del cinema torna compatta nella saga diretta Steven Soderbergh: meno muscoli, più cervello e un gran profumo di nostalgia.
Appassionati di film con protagonisti ladri professionisti, tenetevi forte e preparatevi a gioire perché la notizia che stiamo per darvi vi renderà felici. Il divo hollywoodiano, George Clooney, ha confermato ufficialmente l’arrivo di Ocean’s 14, e lo ha fatto annunciando il ritorno di Brad Pitt, Matt Damon e molti altri. Il nuovo film racconterà una rapina diversa dal solito, in cui la sfida principale non sarà un sistema di sicurezza o un nemico, ma il confronto con il tempo che passa.
Ocean’s 14, George Clooney conferma il ritorno del cast originale nel nuovo film della saga
Incredibile, ma assolutamente vero! George Clooney non ama perdere tempo e, a quanto pare, starebbe lavorando per riunire il cast originale di Ocean’s Eleven, 25 anni dopo l’uscita del film nel 2001, per il nuovo capitolo Ocean’s 14. Sul set dovrebbero tornare Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle. "C’era qualcosa nell’idea che siamo troppo vecchi per fare quello che facevamo una volta, ma siamo ancora abbastanza intelligenti da sapere come farla franca, che mi affascina davvero" ha spiegato Clooney in un’intervista. Il film vedrà quindi il ritorno dei personaggi principali: Danny Ocean (George Clooney), Rusty (Brad Pitt), Linus (Matt Damon), Basher (Don Cheadle) e Tess (Julia Roberts). Il nuovo capitolo trarrà ispirazione anche da Vivere alla grande (1979) di Martin Brest, e seguirà le orme del remake originale di Soderbergh del 2001, a sua volta basato sul film del 1960 con Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. e Angie Dickinson.
Clooney, inoltre, ha aggiunto anche che il budget è stato approvato dalla Warner Bros. e che le riprese dovrebbero partire nell’ottobre del 2026. Inoltre, pare sia in fase di sviluppo anche un prequel sui genitori di Danny Ocean, con protagonista Margot Robbie.
Ocean’s 8, lo spin-off di successo con Sandra Bullock
Nel 2018, sempre su questa scia e dopo l trilogia originale, è stato realizzato lo spin-off femminile dal titolo Ocean’s 8. Il cast è il vero punto forte della pellicola poiché vanta la presenza di Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling e Anne Hathaway. Il film si è rivelato un successo, grazie anche alla trama bella forte. Infatti, ruota attorno a Debbie Ocean, che, dopo cinque anni trascorsi in prigione, ha in mente il colpo più audace della sua vita: rubare una collana di diamanti del valore di 150 milioni di dollari. Per realizzarlo, mette insieme una squadra composta esclusivamente da donne, pronte a colpire durante una delle serate di gala più importanti di New York.
