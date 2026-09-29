Brad Pitt e George Clooney di nuovo insieme per continuare la loro saga più famosa: Ocean's 14 è realtà e la storia sarà "fantastica" L'attore, in una recente intervista, si è sbilanciato sull'atteso prossimo capitolo della saga, regalando ai fan delle importanti anticipazioni sui lavori

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Mentre si lavora al prequel di Ocean’s Eleven con Margot Robbie e Bradley Cooper, arrivano novità importanti anche sul fronte dei sequel. A dare aggiornamenti su Ocean’s 14 è stato Brad Pitt, che ha parlato di un capitolo che riprenderà la storia dei primi tre film senza far finta che il tempo non sia passato.

Brad Pitt parla di Ocean’s 14 e regala le prime anticipazioni sul film

Intervistato da Entertainment Tonight, Pitt ha raccontato di aver già letto la sceneggiatura e di esserne entusiasta. Il copione è stato scritto da George Clooney e, a detta di Pitt, la storia è così valida da rendere atteso questo ritorno: "Ocean’s 14? Sì, ci stiamo lavorando proprio ora. – ha ammesso Pitt nel corso dell’intervista, svelando inoltre che – George ha scritto una sceneggiatura fantastica, che vale davvero la pena di riprendere e raccontare di nuovo. Quindi lo faremo, mi piace molto l’idea". Nel cast, oltre a Pitt e Clooney, dovrebbero rientrare storici protagonisti come Matt Damon, Julia Roberts, Don Cheadle e Andy Garcia.

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L’attore ha scherzato anche sull’atmosfera che si respirerà durante le riprese: conoscendo il gruppo, si aspetta la solita valanga di scherzi e prese in giro tra colleghi, una tradizione a cui ormai è abituato.

Anche se non ci sono ancora date ufficiali per l’inizio delle riprese o per l’uscita nelle sale, l’idea di fondo del film è chiara: George Clooney ha spiegato che i protagonisti non saranno più quelli di un tempo e dovranno fare i conti con l’età. Non essendo più nel loro momento d’oro, per portare a termine il colpo non potranno più puntare sulla forza bruta o sulla velocità, ma dovranno fare affidamento soprattutto sull’astuzia.

Brad Pitt ora al cinema nei panni di un ex Navy SEAL

A proposito di Brad Pitt, l’attore è attualmente al cinema col film Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio. In questo, interpreta un ex Navy SEAL che si ritrova a dover lottare per la sopravvivenza nell’impervia e gelida natura dell’Alaska insieme a un cane da combattimento, affrontando condizioni estreme e minacce esterne. Sul set il ruolo di Odino è stato interpretato principalmente da Uber, un pastore tedesco con addestramento ed esperienza reale nel soccorso in montagna, affiancato da altre controfigure canine per le scene più complesse o d’azione. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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