Occhi di Gatto, la serie Rai accende la nostalgia sui social: "La bambina che è in me sta impazzendo!" Ottimo debutto per il remake francese, con attori in carne e ossa, della celebre serie animata anni ’80: ecco cosa cambia e dove vederlo in streaming.

Il debutto del remake live-action di Occhi di Gatto, trasmesso ieri sera in prima serata su Rai 2, ha acceso l’entusiasmo degli spettatori e la curiosità di chi, negli anni ’80, non perdeva un solo episodio del celebre anime giapponese. La nuova serie è una produzione francese, ambiziosa e dal respiro internazionale, che si pone come adattamento in chiave moderna del manga di Tsukasa Hōjō che ha conquistato intere generazioni. Un progetto che, pur tenendo fede alla storia originale, vede anche sostanziali differenze. Quali? Vediamole.

Serie Occhi di Gatto, tutte le differenze con il manga e l’anime giapponese

Se lo spirito delle tre sorelle ladre Sheila, Tati e Kelly (i nomi storici del doppiaggio italiano) resta intatto, il live-action introduce però anche alcuni cambiamenti, partendo proprio dai nomi delle tre protagoniste. Trattandosi di una serie di produzione francese, vengono utilizzati i nomi scelti per il doppiaggio della serie del 1983 in francese. Ecco allora che in questo remake troviamo Sylia, Alexia e Tamara. Allo stesso modo, anche la sigla scelta risulta essere quella francese degli anni ’80, cantata per questa importante occasione da Anne Sila (nell’anime è affidata a Cristina D’Avena).

Un’altra differenza sostanziale con il mangia e l’anime giapponese riguarda l’ambientazione: non più il Giappone anni ’80, ma una Parigi moderna e glamour, con scenografie e atmosfere molto diverse da quelle della serie animata. L’intera produzione è stata seguita dall’autore originale del manga, che ha imposto, nonostante i dovuti cambiamenti, di mantenere intatta la natura delle tre protagoniste: ladre, ma oneste, e con uno scopo che va ben oltre quello di rubare opere d’arte di grande valore.

Per chi volesse scoprire questo scoppiettante remake live-action, può recuperare la prima puntata in streaming su RaiPlay. La serie animata originale è invece disponibile in streaming su Prime Video e per vederla occorre iscriversi ad AnimeGeneration.

Occhi di Gatto, la serie live-action Rai conquista tutti: le reazioni del web

Il debutto del remake di Occhi di gatto ha scatenato centinaia di commenti sul web, quasi tutti legati da un pizzico di commovente e speciale nostalgia. "Guardando Occhi di gatto su Rai 2 perché sono stata cresciuta così anche se niente sarà mai come l’originale", si legge in un commento su X.

E ancora: "Voi non potete capire cosa significhi per me la serie di Occhi di gatto che era il mio cartone preferito, che dava i nomi a tutte le mie bambole, cartone che non hanno mai più rifatto e che finalmente ottiene giustizia! La bambina millennial che è in me sta impazzendo!", "Le nostre gatte preferite son tornate per rubarci il cuore e stupirci una volta di più; finalmente Occhi di gatto in live-action e in una sfavillante location francese, un reboot che fa centro!". Non c’è che dire: un ottimo debutto.

