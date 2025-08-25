Occhi di Gatto, l'operazione nostaglia di Disney+ è una bomba: un nuova serie con le ladre più famose dei cartoni Disney+ Japan sgancia la bomba: a settembre avremo un nuovo anime di Occhi di Gatto: rivelato il cast e la cover della sigla originale del 1983 cantata da Ado

Le ladre sorelle più famose del mondo stanno per tornare: in occasione dei 40 anni della serie, Disney+ presenta una nuova serie animata di Occhi di Gatto. Un classico senza tempo dell’animazione giapponese torna in una nuova veste, che mescola classico e moderno e punta ad attrarre le nuove generazioni, oltre ai fan storici. Annunciato ufficialmente il cast, nonché lo staff che si occuperà della sceneggiatura. Chicca assoluta la sigla: Ado, popolarissima cantante dall’identità avvolta dal mistero, canterà una reinterpretazione del brano di apertura originale del 1983.

Occhi di Gatto torna in streaming su Disney+: il cast

Direttamente da Disney+ Japan succosi dettagli sul revival di Occhi di Gatto, a partire dal cast delle doppiatrici giapponesi delle tre celeberrime sorelle: Mikako Komatsu darà voce a Hitomi Kisugi, Ami Koshimizu interpreterà Rui, mentre Yumiri Hanamori sarà Ai. Completa il quartetto principale Takuya Satō nel ruolo dell’ispettore Toshio Utsumi.

Alla sceneggiatura Hayashi Mori, già autore di Sand Land: The Series. Il design dei personaggi e la supervisione delle animazioni saranno curati da Yosuke Yabumoto (The Legendary Hero is Dead!). Direttamente da Haikyu!!! e My Hero Academia Tuki Hayashi, che impreziosirà ulteriormente l’atmosfera con musiche d’eccezione. Parlando di musica, impossibile non sottolineare la sigla di apertura, offerta nientemeno che da Ado con una sua reinterpretazione personale della score originale del 1983, firmato da Anri. Una scelta che promette di accendere la scintilla nostalgica dei fan storici e al contempo introdurre la serie a una nuova audience.

Il rilancio di un classico

Il progetto, prodotto da TMS Entertainment e affidato alla regia di Yoshifumi Sueda (High School DxD Hero), arriverà il 26 settembre in esclusiva sul brand "Star". Una vera e propria operazione di rilancio per un grande classico dell’animazione giapponese, che punta a fare breccia nel cuore dei giovanissimi appassionati di anime, ma anche a regalare ai fan storici un’esperienza all’altezza di quello che è stato Occhi di Gatto a suo tempo. Nato dalla mente di Tsukasa Hōjō, Occhi di Gatto racconta le avventure delle tre sorelle Kisugi: di giorno proprietarie di un bar, di notte audaci ladre di opere d’arte. Pubblicato tra il 1981 e il 1985, il manga divenne rapidamente un cult, generando due celebri stagioni animate negli anni ’80 e consolidando il suo status nell’immaginario pop.

Non si tratta solamente di un ritorno del brand nel mondo dell’animazione. Nel 2023 ha debuttato il crossover Lupin III vs. Cat’s Eye su Prime Video e pochi mesi dopo è arrivato un adattamento live-action francese che ha stregato il pubblico d’oltralpe di TF1, decretando il rinnovo per almeno una seconda stagione. Con questo revival animato, però, per il proprio 40° anniversario Occhi di Gatto punta con forza a tornare a dominare il panorama globale.

