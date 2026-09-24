Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Obsession, l'horror diretto da uno YouTuber che ha sfondato il botteghino: la vera storia dietro al film costato solo 750mila dollari

Curry Barker trasforma una storia sull'amore ossessivo in uno degli horror più sorprendenti dell'anno.

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist & Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Obsession è uno degli horror più sorprendenti del 2026, ma la sua storia comincia molto lontano dai grandi budget hollywoodiani. Curry Barker arriva da YouTube e da produzioni realizzate con pochissimi mezzi, prima di portare al cinema una storia in cui un desiderio sentimentale si trasforma rapidamente in un incubo. Costato appena 750 mila dollari, il film è diventato un fenomeno internazionale, superando i 500 milioni di dollari al box office.

Suzuki

Tecnologie diverse per esigenze diverse

Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across

LEGGI

Personaggi

alberto ravagnani chi è

Alberto Ravagnani
Vladimir Randazzo

Vladimir Randazzo
Alice De Andrè

Alice De André
sfera ebbasta chi è

Sfera Ebbasta

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963