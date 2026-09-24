Obsession, l'horror diretto da uno YouTuber che ha sfondato il botteghino: la vera storia dietro al film costato solo 750mila dollari
Curry Barker trasforma una storia sull'amore ossessivo in uno degli horror più sorprendenti dell'anno.
Obsession è uno degli horror più sorprendenti del 2026, ma la sua storia comincia molto lontano dai grandi budget hollywoodiani. Curry Barker arriva da YouTube e da produzioni realizzate con pochissimi mezzi, prima di portare al cinema una storia in cui un desiderio sentimentale si trasforma rapidamente in un incubo. Costato appena 750 mila dollari, il film è diventato un fenomeno internazionale, superando i 500 milioni di dollari al box office.
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