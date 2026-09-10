Oasis, il super tour 2027 pronto a sbarcare a Roma: spunta l’indizio social (e due date da segnare). Cosa sappiamo Il celebre gruppo formato da Liam e Noel Gallagher sta disseminando il web di dettagli sui concerti in arrivo il prossimo anno. E ora una clip fa pensare alla Capitale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Prosegue il gioco degli indizi social sul canale ufficiale degli Oasis. Da giorni, il celebre duo formato da Liam e Noel Gallagher sta pubblicando brevi clip Instagram sulle possibili location del tour 2027, senza però aggiungere alcuna ufficialità o dettaglio sulle date. Anche Roma, di recente, è finita nel feed dei musicisti con un video girato a Tastevere. E circolano voci (non confermate) sulle due date che dovrebbero fare impazzire la Capitale nell’estate del prossimo anno. Mentre uno scivolone di Liam Gallagher alla Mostra di Venezia potrebbe avere già scoperto le carte. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Oasis, l’indizio social su Roma come tappa del tour del 2027

Prima sono arrivati gli indizi dedicati ad altre città iconiche in tutta Europa. Un video per Glasgow, poi uno ciascuno per Manchester, Monaco, Barcellona, Amsterdam e Parigi. Solo brevi clip sul profilo Instagram degli Oasis, band iconica degli anni Novante riunitasi di recente. dopo anni di liti e recriminazioni. I dettagli, secondo i fan, indicherebbero le location del prossimo tour 2027, anche se mancano le conferme e le date ufficiali all’appello.

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Ma al novero delle tappe, intanto, si è unita anche la Città Eterna. Roma è infatti spuntata nell’ultimo video dei fratelli Noel e Liam Gallagher. Una vespa che sfreccia per le strade di Trastevere, senza contesto e senza didascalia. Alla luce degli altri indizi, però, il significato sembra chiarissimo. Gli Oasis sbarcheranno anche a Roma, l’anno prossimo, e in base al programma provvisorio circolato negli ultimi giorni, due sarebbero le date chiave da segnare nel calendario. Il 24 e 25 luglio 2027, per due concerti evento allo Stadio Olimpico che profumano già di sold-out.

Manca tuttavia l’ufficialità da parte della band, che ancora non si è espressa pubblicamente. A parte qualche allusione recente alla Mostra del Cinema di Venezia.

Cosa sappiamo sugli Oasis a Roma nel 2027

Alla domanda su un possibile passaggio del tour 2027 a Roma, era stato Liam Gallagher a rispondere solo pochi giorni fa, durante la Mostra del Cinema in laguna. Un semplice, "sì", il suo. Abbastanza per alimentare le fantasie dei fan, ma non sufficiente a chiarire tutti i dettagli logistici sui concerti, al partire dal numero effettivo delle serate, passando per le date esatte e l’apertura della vendita dei biglietti al pubblico.

Dal canto suo, l’amministrazione comunale di Roma non ha ancora fornito indicazioni. Alessandro Onorato, aveva manifestato particolare interesse per un possibile arrivo degli Oasis in città, ma nulla è stato annunciato al momento. La speranza è che il gioco degli indizi si trasformi, molto presto, in un annuncio chiaro e puntuale. Così l’hype social salita in questi ultimi giorni garantirà (come prevedibile) un sold-out immediato in tutte le date del tour. Compresa Roma, si spera. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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